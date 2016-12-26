Геологи предсказали "воссоединение" Сибири и Северной Америки

НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Сибирская платформа (кратон), занимающая в настоящее время большую часть Сибири, в далеком будущем вновь соединится с подобной ей платформой Северной Америки, а через 30 миллионов лет Япония "присоединится" к России, сообщил директор иркутского Института земной коры, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.
Гладкочуб также сообщил, что согласно прогнозам геологов, через 30 миллионов лет острова Японии "присоединятся" к России.
Ученый сообщил, что в прошлом более одного миллиарда лет (примерно между 1,9 и 0,7 миллиарда лет назад) Сибирь и Северная Америка составляли один большой суперконтинент, площадь которого превышала 25 миллионов квадратных километров. Эта структура, по его словам, являлась ядром, вокруг которого формировались все суперконтиненты Докембрийского периода.
Ученый отметил, что в настоящее время Сибирская платформа "впаяна" в Евразийскую плиту, и представляет собой часть Евразии, в то время как в Архейском периоде жизни планеты ее не существовало вообще.
"Проведенные исследования показали, что гипотеза, которая ранее в мире утвердилась, не имеет права на существование. В Архее 2,5 миллиарда лет назад Сибирского кратона не существовало в том виде, как он рисуется на реконструкциях. Это были разрозненные микроплиты, и объединение этих блоков в единую структуру, которая сейчас называется Сибирским кратоном, произошло на рубеже 1,9 миллиарда лет", — рассказал ученый.