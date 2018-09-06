США не утруждают себя поиском аргументов для санкций, заявил Рябков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Последнее расширение санкций США против России показывает, что Вашингтон даже не утруждает себя поиском каких-либо аргументов для введения новых ограничений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Последний пример подведения под санкции одного из наших институтов в сфере электроники и химии показал, что коллеги в США даже не утруждают себя поиском каких-то привязок и аргументов, а просто пишут, что деятельность этой структуры не отвечает внешнеполитическим интересам и интересам безопасности США", — сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

В конце августа Российский НИИ молекулярной электроники был включен в санкционный список минторга США как организация, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Отмечается, что "НИИМЭ" был внесен в список, поскольку "де-факто работает как отделение" компании "Микрон", уже находящейся под данными санкциями минторга.