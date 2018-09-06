В МИД обвинили США в раскручивании "санкционного маховика"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США настолько раскрутили маховик санкций, что процесс введения новых ограничений против России может какое-то время идти по инерции, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что санкционный маховик США раскручен настолько, что даже при наличии самых немыслимых в нынешних условиях политических решений какое-то время еще вся эта кутерьма продолжится", — заявил Рябков в эфире Первого канала на передаче "Большая игра".

"Более того, прошлогоднее законодательное оформление целой серии санкционных мер и то, как это было обставлено и какие условия были сформулированы, практически лишает исполнительную власть США возможности что-то здесь изменить без санкции конгресса, где настроения мы знаем какие", — добавил Рябков.