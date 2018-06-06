Центробанк допускает сохранение санкций против России в ближайшие три года

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банк России допускает сохранение санкций в отношении России в ближайшие три года, в связи с этим считает нужным развивать внутренние источники финансирования на российском рынке, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы".

"Кроме того, в рамках трехлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранение введенных санкционных ограничений. В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен",- говорится в документе.

Авторы проекта констатируют продолжение нормализации денежно-кредитной политики в крупных экономиках мира и отмечают, что она может сопровождаться изменением масштабов, структуры и направления капитала между развитыми и развивающимися рынками. Нормализация ДКП развитых экономик может повлечь эпизоды усиления волатильности на внешних финансовых рынках, говорится в документе.

"Вместе с тем, по нашим оценкам, привлекательность развивающихся рынков для внешних инвесторов сохранится, притом что российская экономика может оказаться одним из наиболее выгодных объектов для инвестиций", — подчеркивают авторы проекта.