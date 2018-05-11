В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о контрсанкциях

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что проект об ответных мерах РФ на недружественные действия США и других стран может быть принят в окончательной редакции до конца мая.

В пятницу в Госдуме проходит заседание совета по законотворчеству при председателе ГД, посвященное законопроекту "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

"Думаю, что до конца мая есть все шансы принять в окончательной редакции проект этого закона", — сказал журналистам Жуков по итогам заседания.

Ранее главы фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.