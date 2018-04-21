Экономист рассказал, как организовать помощь попавшим под санкции компаниям

Москва, 21 апр — РИА Новости. Созданные на базе Минфина и Минпромторга РФ подразделения должны разработать схему поддержки санкционных компаний, создавать отдельное министерство нет смысла, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ.

"Это во многом финансовый вопрос, но есть и вопрос министерства промышленности. Поэтому, скорее всего, это должно быть просто подразделение в составе Минфина. В министерстве промышленности тоже нужно соответствующее подразделение создать, и они должны вместе скоординированно работать. Создавать отдельное министерство, мне кажется, ни к чему," — сказал он РИА Новости.

Основной задачей таких подразделений станет выработка схемы, по которой компании будут работать, поскольку речь идет об организациях, ориентированных на экспорт, считает эксперт.

Величину финансовой поддержки он оценил как эквивалент стоимости продукции, которую компании не смогут поставить на экспорт. "Это надо смотреть, может быть, порядка 10 миллиардов долларов. Это максимальная сумма, минимальная сумма может быть нулем, зависит от того, как построят (работу ведомства — прим. ред.)," — добавил Вьюгин.

В пятницу глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств структуру для поддержки попавших под санкции компаний. Эта структура будет, по его словам, координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. При этом Силуанов не уточнил, при каком ведомстве будет создан этот орган, отметив, что "это определит правительство".

Силуанов также отметил, что попавшие под новые санкции США компании запросили у правительства РФ финансовую поддержку на сумму порядка ста миллиардов рублей, ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк. Правительство считает приоритетом заботу о трудовых коллективах санкционных компаний.