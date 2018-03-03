В Кремле назвали незаконным продление санкций США

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кремль считает продление американских санкций против России незаконным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России. Вашингтон ввел эти ограничительные меры в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине, а затем несколько раз продлевал и расширял их. К санкциям также присоединились страны Евросоюза, Канада, Норвегия и Австралия.
По словам президента Владимира Путина, политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который приводит всех к упущенной выгоде и прямым убыткам.