В Кремле назвали незаконным продление санкций США

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кремль считает продление американских санкций против России незаконным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России. Вашингтон ввел эти ограничительные меры в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине, а затем несколько раз продлевал и расширял их. К санкциям также присоединились страны Евросоюза, Канада, Норвегия и Австралия.

В Москве приняли ответные меры, объявив курс на импортозамещение и ограничив экспорт продуктов из стран, которые ввели санкции. При этом российские власти не раз отмечали, что не являются стороной конфликта на Украине, а жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.

По словам президента Владимира Путина, политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который приводит всех к упущенной выгоде и прямым убыткам.