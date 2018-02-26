Россия не будет просить об отмене санкций ЕС, заявил Лавров

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москва не готова просить об отмене санкций ЕС или вести переговоры об условиях их отмены, но выступает за диалог с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы не просим никогда ни у Европейского Союза, ни у других стран, которые к санкциям присоединились, эти санкции снимать, не будем какие-то переговоры вести об условиях снятия санкций. Мы готовы к тому, чтобы в нынешней ситуации все-таки уходить от какой-то политики изоляционизма, как в отношении попыток изолировать Россию, так и в отношении самоизоляции, в которую сейчас себя все-таки Евросоюз в определенной степени поставил", — сказал он.

"Будем готовы следовать согласованным направлениям нашего взаимодействия, будем готовы позитивно откликаться на пожелания бизнеса, который регулярно и все чаще и громче высказывается за преодоление такой нездоровой ситуации. Так было во время встречи германского бизнеса не так давно с президентом Путиным, затем президент встречался также с представителями французского бизнеса", — сказал министр.