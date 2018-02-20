МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В России по-прежнему не видят никаких доказательств вины россиян, попавших в санкционные списки США, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон не исключил расширения так называемого "кремлевского" списка. Минюст США ввел санкции против 13 российских граждан, которые посчитал виновными во вмешательстве в выборы США.

"Мы не видим по-прежнему никаких доказательств. Появились уже первые имена, неплохо, что они появились. Уже можно требовать от США доказательств справедливости их обвинений", — сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По его словам, беспокоит тот факт, что тезис о российском вмешательстве подается в выступлениях западных политиков не как какая-то тема, заслуживающая внимания. "Это уже проскакивает как аксиома, не требующая доказательств", — подчеркнул сенатор, который ранее принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, подобный тезис звучит уже не только из уст американских политических деятелей, но и многих европейских политиков. "Есть ощущение, что есть такая памятка к беседе, которую отрабатывают по поводу и без", — сказал законодатель.

Минфин США в конце января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".