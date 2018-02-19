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Реакция на санкции

Лавров о списке Мюллера: США обвинили, но не предоставили доказательств

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (199)
14:2419.02.2018
(обновлено: 14:38 19.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Месахелем в Москве. 19 февраля 2018Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Месахелем в Москве. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вашингтон выдвигает обвинения против РФ и составляет санкционные списки, но так и не предоставил доказательств вмешательства Москвы в американские выборы, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя выдвинутые накануне спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинения против 13 российских граждан.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Спецпрокурор США Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет.

"Если я правильно понимаю, это перечень 13 лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел. То есть, получается, что выдвинуты обвинения, но доказательств не представлено", — подчеркнул Лавров.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017
© AP Photo / Cliff Owen
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"Поэтому, когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, то для нас это совсем не очевидные и пока еще совсем не факты", — добавил глава МИД РФ.

Он напомнил, что уже обращался к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой привести как тот сам их называл "неопровержимые доказательства" российского вмешательства в американские выборы. "Он мне ответил, что этого не требуется, потому что российские спецслужбы и так все прекрасно знают. Ну, это тоже, наверное, не уровень интеллектуального обмена мнениями… Трудно к этому относиться серьезно, откровенно говоря", — добавил глава МИД РФ.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
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Реакция на санкции
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Непреодолимая Сила Правды
А ято, вы еще не верите американцам на слово? Напрасно, они кристально честные
14:35
19.02.2018
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Просто так
А когда США представляли доказательства более веские чем "мамой клянусь" и "да в соцсетях же написано все" ?
15:26
19.02.2018
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