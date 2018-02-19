Лавров о списке Мюллера: США обвинили, но не предоставили доказательств

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вашингтон выдвигает обвинения против РФ и составляет санкционные списки, но так и не предоставил доказательств вмешательства Москвы в американские выборы, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя выдвинутые накануне спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинения против 13 российских граждан.
Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет.
"Если я правильно понимаю, это перечень 13 лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел. То есть, получается, что выдвинуты обвинения, но доказательств не представлено", — подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что уже обращался к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой привести как тот сам их называл "неопровержимые доказательства" российского вмешательства в американские выборы. "Он мне ответил, что этого не требуется, потому что российские спецслужбы и так все прекрасно знают. Ну, это тоже, наверное, не уровень интеллектуального обмена мнениями… Трудно к этому относиться серьезно, откровенно говоря", — добавил глава МИД РФ.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".