Эксперт назвал "кремлевский список" "черной меткой" для российского бизнеса

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Санкции США как уже действующие, так и потенциальные наносят вред как российской экономике в целом, так и предпринимателям, попавшим в "кремлевский доклад" американского минфина, считает экономист Института США и Канады РАН Виктор Супян.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятом в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Само попадание в этот список, а это фактически вся российская экономическая и политическая элита — это некая "черная метка". Потому что они как бы становятся токсичными, то есть опасаясь американских санкций предприниматели из других стран могут отказываться от сделок с нашими компаниями", — прокомментировал эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" возможные последствия "кремлевского доклада" для российских предпринимателей.

При этом эксперт не исключил, что под санкции попадут и другие российские политики и крупные предприниматели. "Ведь министр финансов США уже заявил, что непременно последуют санкции для тех людей, которых сочтут для этих санкций подходящими. Поэтому это, я бы сказал, это такой контурный список, но фактически это угроза всему российскому истеблишменту", — отметил Супян.

По мнению эксперта, санкции наносят ущерб и экономике РФ в целом: их действие, прежде всего, проявляется в двух сферах – на финансовом рынке и в получении технологий.

"Мы очень отстали технологически. Мы можем, конечно, сами развивать свою экономику и будем это делать, и это правильно, но это просто займет гораздо больше времени, а другие страны будут уходить вперед дальше, то есть вот этими санкциями мы как бы обречены на некое длительное отставание, к сожалению", — считает Супян. Он полагает, что сотрудничество РФ и США в этой сфере было бы полезным для обеих стран.