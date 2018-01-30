Россия пока воздержится от ответа на "кремлевский доклад" США, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. РФ пока воздержится от ответных шагов после публикации "кремлевского списка" США, заявил действующий президент РФ, который объявил о намерении баллотироваться на следующий срок.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

"Мы ждали этого списка. И не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги, причем, серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов", — заявил Путин на встрече с доверенными лицами.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России. По его словам, бизнесмены и политики, попавшие в этот список, де-факто названы врагами США, публикация доклада может нанести ущерб их имиджу. В то же время предаваться эмоциям по поводу обнародования списка не нужно, сначала следует проанализировать публикацию, добавил он.