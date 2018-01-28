Западные санкции не мешают контактам России и Сирии, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик (ЕР) рассказал, что западные санкции не влияют на его жизнь и работу в качестве депутата, в том числе на межпарламентские контакты России и Сирии.

Доклад конгресса США о новых санкциях в отношении России может быть опубликован 29 января. Белик стал фигурантом санкционного списка США и ЕС в ноябре 2016 года.

"Никак не влияет – у меня нет счетов в зарубежных банках, нет никакой недвижимости, с Западом связывает только внимание к их инициативам, по большей части направленных против нашей страны", — ответил Белик РИА Новости на вопрос о том, как санкции Запада повлияли на его жизнь.

"Отдыхаю я в России, например короткий отпуск в августе провел с семей на Валдае (Новгородская область). Рыбалка, банька, ходил на лодке по озеру – отличный антисанкционный отпуск, на новогодние праздники ездили в Сочи. В нашей стране множество мест, куда можно приехать отдохнуть, западные курорты не приоритет", — продолжил депутат.

Он также напомнил, что входит в рабочую группу по взаимодействию с парламентом Сирии.

"Мы в конце прошлого года принимали сирийскую делегацию у себя, в России, в ближайшее время полетим с ответным визитом к ним. Тут опять же западные санкции не помеха. Сирийцы искренне благодарны России за помощь в сохранении государства, от них санкций ждать не приходится", — сказал Белик.