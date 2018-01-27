Новые американские санкции наносят ущерб всем, заявил Дворкович

СКОЛКОВО, 27 янв — РИА Новости. Новые санкции США бессмысленны и необоснованны, наносят ущерб всем, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Если серьезно говорить, то и эти, и прежние санкции бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для Соединенных Штатов Америки, ни для кого в мире. Наносят ущерб всем", — сказал Дворкович журналистам, комментируя решение о расширении санкций США против России.

"Поэтому будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов", — добавил вице-премьер.

В пятницу Минфин США ввел санкции против России из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошел 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний.