Героини Великой русской революции

История Великой русской революции во многом неотделима от судеб женщин, которые в те годы отстаивали свои убеждения и идеи не только печатным словом, но порой и с оружием в руках. Женщины, творившие историю, — в фотоленте Ria.ru.
Участница революционного движения Надежда Крупская
Пожалуй, самой известной героиней Октябрьской революции является Надежда Константиновна Крупская (1869 - 1939). Вопреки расхожему мнению, ее участие в революционных событиях не сводилось к роли жены вождя мирового пролетариата. За 4 года до знакомства с Владимиром Ульяновым Надежда вступила в марксистский кружок и начала активно заниматься пропагандисткой работой. Она участвовала в организации "Союза борьбы за освобождение рабочего класса".
Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская в Горках.
В 1896 году была арестована, отбывала ссылку в Сибири. В 1898 году вступила в РСДРП. В эмиграции работала секретарем газеты "Искра", налаживала связи с партийными организациями в России. В 1917 году Надежда Константиновна активно помогала мужу в подготовке и проведении революции, позже занималась организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков Социалистического союза рабочей молодежи, комсомола и пионерской организации.
Надежда Константиновна Крупская поздравляет женщин Германии с 8 марта
Работая заместителем наркома просвещения РСФСР, Крупская стала одним из создателей советской системы народного образования, сформулировав основную задачу нового просвещения: "Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания". Ее прах захоронен в Кремлевской стене.
Русская революционерка Вера Фигнер
Фельдшер по образованию, Вера Николаевна Фигнер (1852—1942) возглавляла созданный ею автономный кружок "сепаратистов", который сотрудничал с "Землей и волей". Участвовала в подготовке покушений на Александра II в Одессе (1880) и Петербурге (1881). После убийства императора смогла скрыться, оказавшись единственным не арестованным полицией членом организации. В сентябре 1884 года суд приговорил ее к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой. В апреле 1917 года избрана членом Исполнительного комитета Всероссийского совета крестьянских депутатов. Октябрьскую революцию Вера Фингер не приняла и не стала членом Коммунистической партии. Умерла Фигнер в 1942 году, похоронена на Новодевичьем кладбище.
Александра Коллонтай
Первая женщина министр в истории Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952) была родом из дворянской семьи. Она получила блестящее домашнее образование, знала порядка семи иностранных языков. Большое влияние на нее оказала ее учительница, сочувствовавшая народовольцам, а позже Елена Стасова, с подачи которой Коллонтай вошла в революционное движение. В 1901 года она познакомилась с Георгием Плехановым, в 1905 - с Владимиром Лениным. Во время Первой русской революции Коллонтай инициировала создание "Общества взаимопомощи работницам".
Дипломат Александра Михайловна Коллонтай
В 1908 году была вынуждена эмигрировать. Ездила по странам Европы и в США, где налаживала связи с местными социал-демократическими и суфражистскими движениями. В Россию Коллонтай вернулась после Февральской революции 1917 года, вскоре став членом Исполкома Петроградского совета. Она была в числе немногих делегатов РСДРП(б), полностью поддержавших "Апрельские тезисы" Ленина. В июле 1917 была арестована Временным правительством. Из тюрьмы ее освободили за денежный залог, внесенный писателем Максимом Горьким и инженером Леонидом Красиным.
Александра Коллонтай
Коллонтай участвовала в заседании ЦК РСДРП(б) 10 (23) октября 1917, принявшем решение о проведении Октябрьского восстания в Петрограде. После установления власти большевиков Коллонтай лично от Ленина получила пост народного комиссара общественного призрения. В марте 1918 года Коллонтай выступила против Брестского мирного договора и в знак протеста вышла из состава правительства. Александра Михайловна была инициатором создания и с 1920 года заведующей женотделом ЦК РКП(б), который боролся за права женщин. На протяжении 20-ти лет она занимала посты полпредов, торгпредов, послов и посланников в различных странах.
Роза Люксембург и Клара Цеткин, 1910 год Клара Цеткин (1857 - 1933)
Будущий немецкий теоретик марксизма Роза Люксембург (1871 - 1919) еще во время обучения в гимназии принимала участие в работе польского революционного подполья. Из-за преследований полиции в 1989 году она эмигрировала в Швейцарию. Совместно с другими польскими эмигрантами основала Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы и возглавила ее печатный орган "Справа роботнича". Люксембург принимала участие в Штутгартском конгрессе Второго интернационала, где совместно с Лениным внесла поправки в резолюцию Августа Бебеля, которые призывали при возникновении войны использовать порождаемый ею кризис для свержения господства буржуазии.
Роза Люксембург (1871-1919), одна из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии
В 1913 году за речь против милитаризма Люксембург была приговорена к году тюрьмы. Во время Первой мировой войны она возглавляла группу "Интернационал" и основала группу "Союз Спартака". В феврале 1915 года после выступления на митинге во Франкфурте-на-Майне Роза Люксембург была арестована. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года руководила учредительным съездом Коммунистической партии Германии. Начавшееся в январе 1919 года выступление берлинских рабочих было подавлено. За голову Либкнехта и Люксембург было назначено 100 000 марок. По дороге в тюрьму 15 января 1919 года Розу Люксембург убил один из конвоиров. Она похоронена на кладбище Фридрихсфельде в Берлине. Там же в конце января был похоронен Либкнехт и все участники неудавшегося восстания.
Клара Цеткин присутствует на параде, в честь празднования Международного юношеского дня, на Красной площади
Еще одна участница коммунистического движения, активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин была старше своей подруги на 14 лет. Считается, что именно она была автором идеи отмечать 8 марта Международный женский день. Во время Первой мировой Цеткин была одним из организаторов антивоенной конференции в Берлине в 1915 году. Входила в созданный Люксембург "Союз Спартака", на базе которого в ночь на 1 января 1919 года была создана Коммунистическая партия Германии. Цеткин была хорошо знакома с Лениным и Крупской, а в 1920 году даже взяла у вождя мирового пролетариата интервью для издания "Женский вопрос". После поджога Рейхстага и прихода к власти Гитлера левые партии в Германии были запрещены, и Цеткин уехала в Советский Союз. Она скончалась в 1933 году. Урна с ее прахом помещена в некрополе у Кремлевской стены.
Писательница Лариса Рейснер
Лариса Рейснер (1895-1926) родилась в семье юриста и профессора права Михаила Рейснера. Ее отец и брат увлекались идеями социал-демократии, что не могло не повлиять на будущую писательницу и военного политика. В 1915—1916 Лариса вместе с отцом выпускала литературный журнал "Рудин", который клеймил "бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни". После закрытия "Рудина" Рейснер сотрудничала с журналом "Летопись" и газетой Горького "Новая жизнь". С 1917 года Рейснер участвовала в деятельности комиссии по делам искусств исполкома Советов рабочих и крестьянских депутатов, а после Октябрьской революции была секретарем Анатолия Луначарского.
Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926), русская революционерка, советская писательница
В 1918 году вступила в ВКП(б). Принимала участие в Гражданской войне, была комиссаром разведывательного отряда штаба 5-й армии, участвовала в боевых действиях Волжско-Каспийской флотилии. После этого Лев Троцкий назначил ее комиссаром Генерального штаба Военно-Морского флота РСФСР, а с лета 1920 года Рейснер становится сотрудником Политуправления Балтийского флота. После окончания Гражданской войны Рейснер сотрудничала с петроградским Союзом поэтов, была корреспондентом "Красной звезды" и "Известий". Умерла в 30 лет от брюшного тифа. Похоронена на Ваганьковском кладбище.
Инесса Арманд
Дочь французского оперного певца Элизабет Пешё д'Эрбанвилль в России знают больше по ее другому имени - Инесса Арманд (1874-1920). Девочка оказалась в России в 15-ти летнем возрасте. В 19 она вышла замуж за сына купца первой гильдии Александра Арманда. Несмотря на четырех детей, Инесса ушла от мужа к его младшему брату Владимиру. В 1904 году она вступила в РСДРП. За активное участие в революции 1905—1907 годов ее отправили в ссылку на север России, откуда Арманд в 1908 году бежала. После смерти Владимира, Инесса переехала в Брюссель. В 1909 году Арманд познакомилась с Лениным. Она переводила его работы и издания ЦК партии, вела агитацию среди французских рабочих.
Инесса Арманд (1874-1920) деятель российского и международного революционного движения, член РСДРП с детьми Варварой и Андреем
Вернулась в Россию она в одном купе пломбированного вагона с Лениным. Арманд входила в Московский окружной комитет партии большевиков, участвовала в боях в октябре-ноябре 1917 года. В 1919—1920 годах Инесса возглавляла женский отдел ЦК РКП(б). Была организатором и руководителем 1-й Международной женской коммунистической конференции, принимала участие в борьбе женщин-революционерок с традиционной семьей. Умерла в Нальчике от холеры. Похоронена в некрополе у Кремлевской стены.
Фанни Ефимовна Каплан
Фанни Каплан (1890 - 1918) начала участвовать в революционном движении, когда ей было 15 лет. В кругах анархистов ее знали под именем "Дора". В 1906 году, при подготовке покушения на киевского генерал-губернатора Сухомлинова, сработало самодельное взрывное устройство. Каплан получила серьезные ранения и частично потеряла зрение. Ее арестовали и в 1907 году приговорили к смертной казни, которую из-за несовершеннолетия заменили пожизненной каторгой. К 1909 году Каплан практически ослепла. Была амнистирована после Февральской революции. Удачная операция частично вернула ей зрение. 30 августа 1918 года Каплан арестовали рядом с местом покушения на Ленина, при ней был браунинг, билет на поезд, деньги и личные вещи. На допросах она заявляла, что не поддерживает Октябрьскую революцию, называла Ленина предателем революции, отодвинувшим "идею социализма на десятки лет". Фанни Каплан была расстреляна без суда 3 сентября 1918 года.
Екатерина Брешко-Брешковская
"Бабушка русской революции" Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934) была из дворянской семьи. В 1873 году в Киеве вошла в коммуну "интеллигентной молодежи", принимала участие в "хождении в народ". В 1874 году была арестована. Во время "Процесса 193-х" ее приговорили к пяти годам каторги. Весной 1881 года Екатерина пыталась бежать, но была поймана и приговорена к четырем годам каторжных работ. Вернулась из ссылки в 1896 году, попав под амнистию по случаю коронации Николая II. Брешко-Брешковская была сторонницей политического и аграрного террора, считая их одними из наиболее эффективных методов борьбы.
Екатерина Брешко-Брешковская
В сентябре 1904 года приняла участие в работе Амстердамского конгресса Второго Интернационала. Ездила в США для сбора средств для партии. Участвовала в революции 1905 года. В 1907 году была выдана охранке революционером-провокатором Евгением Азефом. В 1910 году ее приговорили к ссылке, где она пробыла до Февральской революции 1917 года. Поддерживала Александра Керенского и Временное правительство, а к Октябрьской революции Брешко-Брешковская отнеслась враждебно. В конце 1918 года она уехала из страны. Похоронена в Чехии.
Участница революционного движения Надежда Крупская
Пожалуй, самой известной героиней Октябрьской революции является Надежда Константиновна Крупская (1869 - 1939). Вопреки расхожему мнению, ее участие в революционных событиях не сводилось к роли жены вождя мирового пролетариата. За 4 года до знакомства с Владимиром Ульяновым Надежда вступила в марксистский кружок и начала активно заниматься пропагандисткой работой. Она участвовала в организации "Союза борьбы за освобождение рабочего класса".
История Великой русской революции во многом неотделима от судеб женщин, которые в те годы отстаивали свои убеждения и идеи не только печатным словом, но порой и с оружием в руках. Женщины, творившие историю, — в фотоленте Ria.ru.
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