Героини Великой русской революции

Клара Цеткин присутствует на параде, в честь празднования Международного юношеского дня, на Красной площади

Еще одна участница коммунистического движения, активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин была старше своей подруги на 14 лет. Считается, что именно она была автором идеи отмечать 8 марта Международный женский день. Во время Первой мировой Цеткин была одним из организаторов антивоенной конференции в Берлине в 1915 году. Входила в созданный Люксембург "Союз Спартака", на базе которого в ночь на 1 января 1919 года была создана Коммунистическая партия Германии. Цеткин была хорошо знакома с Лениным и Крупской, а в 1920 году даже взяла у вождя мирового пролетариата интервью для издания "Женский вопрос". После поджога Рейхстага и прихода к власти Гитлера левые партии в Германии были запрещены, и Цеткин уехала в Советский Союз. Она скончалась в 1933 году. Урна с ее прахом помещена в некрополе у Кремлевской стены.