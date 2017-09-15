Российские солдаты на фронтах Первой мировой войны. Фотохроника 1917 года

Первая мировая война началась для Российской империи 1 августа 1914 года и закончилась 15 декабря 1917 года, когда пришедшие к власти большевики подписали договор о перемирии. 3 марта 1918 года был заключен Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к Турции. Всего Россия потеряла около одного миллиона квадратных километров земель. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии контрибуцию в размере шести миллиардов марок.
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