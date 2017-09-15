Документальные кадры
Российские солдаты на фронтах Первой мировой войны. Фотохроника 1917 года
  • Первая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте

    Первая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте

    Главными сухопутными фронтами Первой мировой войны были Западный (французский) и Восточный (русский), а основными морскими театрами военных действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.

    © РИА Новости
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  • Первая мировая война. Митинг на фронте

    Первая мировая война. Митинг на фронте

    Восточный фронт в маневренный период войны располагался на полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией, затем — преимущественно на западно-пограничной полосе России.

    © РИА Новости
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  • Солдаты русской армии в окопе в перерыве между боями

    Солдаты русской армии в окопе в перерыве между боями

    В начале войны русские войска стремились выполнить обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы с Западного фронта. В ходе Восточно-Прусской операции и Галицийской битвы русская армия разбила австро-венгерские войска, заняла Львов и оттеснила противника к Карпатам.

    © РИА Новости
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  • Братание австрийского и русского солдата на фронтах Первой мировой войны. 1917 год

    Братание австрийского и русского солдата на фронтах Первой мировой войны. 1917 год

    Однако потери солдат и техники были колоссальными, из-за неразвитости транспортных путей не успевали вовремя поступать пополнение и боеприпасы, поэтому развить свой успех русские войска не смогли.

    © РИА Новости
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  • Бой во время первой мировой войны

    Бой во время первой мировой войны

    В 1915 году Германия перенесла главные усилия на Восточный фронт, намереваясь разгромить русскую армию и вывести из войны Россию. В результате Горлицкого прорыва в мае 1915 года немцы нанесли тяжелое поражение русским войскам, которые были вынуждены оставить Польшу, Галицию и часть Прибалтики.

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  • Братание австрийских пленных и русских солдат на Восточном (Русском) фронте. 1917 год

    Братание австрийских пленных и русских солдат на Восточном (Русском) фронте. 1917 год

    К концу 1915 года немецкие и австро-венгерские войска вытеснили русских почти из всей Галиции и с большей части территории русской Польши. В 2016 году русской армии на юго-западе удалось прорвать австро-венгерский фронт в Галиции и на Волыни. Неудачи германского флота привели к тому, что в конце 1916 года Германия и ее союзники впервые заговорили о возможности мирного соглашения, однако Антанта отвергла это предложение.

    © РИА Новости
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  • Прохождение казачьего полка русской армии маршем

    Прохождение казачьего полка русской армии маршем

    Патриотический подъем, охвативший Россию в начале войны к этому времени сменился глубоким разочарованием. Это было связано и с огромными людскими потерями, и с продовольственным кризисом, охватившим страну. Хлеб, составлявший основу рациона широких слоев населения, в среднем за время войны подорожал в 16 раз.

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  • Солдаты ударного батальона, созданного для борьбы с дезертирами во время Первой мировой войны

    Солдаты "ударного батальона", созданного для борьбы с дезертирами во время Первой мировой войны

    За февраль-ноябрь 1917 года из армии дезертировали почти полтора миллиона человек. При этом расходы на ведение войны в 1917 году оказались больше, чем за 1914-1916 годы вместе взятые. На их покрытие приходилось тратить около половины национального дохода. В это время в Москве и Петрограде нормы хлеба были уменьшены до 0,5 фунта на человека.

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  • Русские солдаты наливают суп австрийцу на русско-германском фронте

    Русские солдаты наливают суп австрийцу на русско-германском фронте

    К 1917 году общий сбор зерна в России сократился почти на треть. Главная причина — нехватка рабочей силы. Ежегодно миллионы крестьян покидали родные села и отправлялись на военную службу. Выполнять тяжелую мужскую работу приходилось женщинам, детям и старикам.

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  • Революционно настроенные солдаты русской армии возвращаются с фронтов 1-й Мировой войны

    Революционно настроенные солдаты русской армии возвращаются с фронтов 1-й Мировой войны

    Тяжелая социально-экономическая обстановка, сложившаяся в России в 1917 году, была на руку большевикам, обещавшим прекратить войну и отдать землю крестьянам. После Февральской революции их численность увеличилась в десять раз всего за три месяца. Временное правительство, провозгласившее "Войну до победного конца" и пытавшееся ввести продразверстку, поддержку у населения не нашло. Все это привело к тому, что 25 октября 1917 года в России произошла Октябрьская революция.

    © РИА Новости
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Первая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте

Главными сухопутными фронтами Первой мировой войны были Западный (французский) и Восточный (русский), а основными морскими театрами военных действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.

© РИА Новости
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Первая мировая война началась для Российской империи 1 августа 1914 года и закончилась 15 декабря 1917 года, когда пришедшие к власти большевики подписали договор о перемирии. 3 марта 1918 года был заключен Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к Турции. Всего Россия потеряла около одного миллиона квадратных километров земель. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии контрибуцию в размере шести миллиардов марок.

 

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