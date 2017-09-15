Российские солдаты на фронтах Первой мировой войны. Фотохроника 1917 года

Солдаты "ударного батальона", созданного для борьбы с дезертирами во время Первой мировой войны

За февраль-ноябрь 1917 года из армии дезертировали почти полтора миллиона человек. При этом расходы на ведение войны в 1917 году оказались больше, чем за 1914-1916 годы вместе взятые. На их покрытие приходилось тратить около половины национального дохода. В это время в Москве и Петрограде нормы хлеба были уменьшены до 0,5 фунта на человека.