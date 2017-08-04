Иосиф Сталин. Путь к власти. Видеохроники

В революционные месяцы 1917 года заметной была и роль Иосифа Сталина – тогда члена ЦК партии большевиков, в первом составе Совнаркома ведавшего делами национальностей, а впоследствии – абсолютного хозяина Страны Советов. Сталин, опытный подпольщик и пропагандист, не стремился проявить себя как митинговый оратор – его талант заключался скорее в переговорах.

Именно Сталин от имени партии большевиков вел переговоры с Чхеидзе, руководителем Петросовета, большинство в котором тогда принадлежало представителям других левых партий. Блокирование и размежевание – талант Сталина, который в полной мере проявится в 1920-е и начале 1930-х годов.