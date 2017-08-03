Передача архива семьи Романовых музею-заповеднику «Царское село»

Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника "Царское село". В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне"

Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".