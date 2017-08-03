Документальные кадры
Передача архива семьи Романовых музею-заповеднику «Царское село»
  • Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника Царское село. В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции Россия в Великой войне

    Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника "Царское село". В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне"

    Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Посетители рассматривают документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село и выставленного в экспозиции Россия в Великой войне

    Посетители рассматривают документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село" и выставленного в экспозиции "Россия в Великой войне"

    Документы из архива императорской семьи выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне".

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село

    Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"

    Архив Романовых охватывает период с середины 1860 по 1928 годы.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село. Слева - рисунок с изображением царя Михаила Федоровича. Справа - фотография дочери императора Александра III великой княгини Ксении Александровны

    Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село". Слева - рисунок с изображением царя Михаила Федоровича. Справа - фотография дочери императора Александра III великой княгини Ксении Александровны

    В архиве более 200 документов: письма, фотографии, телеграммы и рисунки, связанные с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Хранитель музея-заповедника Царское село демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых

    Хранитель музея-заповедника "Царское село" демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых

    Хранитель музея-заповедника "Царское село" демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Фотография императора Александра III - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село

    Фотография императора Александра III - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"

    Фотография императора Александра III.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село

    Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"

    Архив включает письма известного историка великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917-1918 годах.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село. Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и Ксенией

    Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село". Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и Ксенией

    В архив включены 20 фотографий членов династии Романовых, в том числе портреты императрицы Марии Федоровны, императоров Александра III и Николая II, великой княгини Ксении Александровны.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Фотография с изображением супруги императора Александра III Марии Федоровны (слева) и ее сестры Александры - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село

    Фотография с изображением супруги императора Александра III Марии Федоровны (слева) и ее сестры Александры - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"

    Фотография супруги императора Александра III Марии Федоровны и ее сестры Александры.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
    Перейти в фотобанк
  • Документы (письма и фотография императора Николая II) из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село

    Документы (письма и фотография императора Николая II) из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"

    Письма и фотография императора Николая II.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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  • Посетительница фотографирует документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село и выставленного в экспозиции Россия в Великой войне

    Посетительница фотографирует документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село" и выставленного в экспозиции "Россия в Великой войне"

    Обретение архива стало возможным благодаря помощи Сбербанка России. На выделенные деньги (свыше 5,3 миллиона рублей) удалось выкупить документы в частной коллекции в Лондоне.

    © РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника "Царское село". В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне"

Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Архив Романовых 2 августа передал музею-заповеднику "Царское село" министр культуры России Владимир Мединский. Документы и фотографии российской императорской семьи — в фотоленте Ria.ru.

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