Передача архива семьи Романовых музею-заповеднику «Царское село»

Архив Романовых 2 августа передал музею-заповеднику "Царское село" министр культуры России Владимир Мединский. Документы и фотографии российской императорской семьи — в фотоленте Ria.ru.
Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника "Царское село". В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне"
Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".
Посетители рассматривают документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село" и выставленного в экспозиции "Россия в Великой войне"
Документы из архива императорской семьи выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне".
Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"
Архив Романовых охватывает период с середины 1860 по 1928 годы.
Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село". Слева - рисунок с изображением царя Михаила Федоровича. Справа - фотография дочери императора Александра III великой княгини Ксении Александровны
В архиве более 200 документов: письма, фотографии, телеграммы и рисунки, связанные с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.
Хранитель музея-заповедника "Царское село" демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых
Хранитель музея-заповедника "Царское село" демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых.
Фотография императора Александра III - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"
Фотография императора Александра III.
Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"
Архив включает письма известного историка великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917-1918 годах.
Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село". Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и Ксенией
В архив включены 20 фотографий членов династии Романовых, в том числе портреты императрицы Марии Федоровны, императоров Александра III и Николая II, великой княгини Ксении Александровны.
Фотография с изображением супруги императора Александра III Марии Федоровны (слева) и ее сестры Александры - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"
Фотография супруги императора Александра III Марии Федоровны и ее сестры Александры.
Документы (письма и фотография императора Николая II) из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село"
Письма и фотография императора Николая II.
Посетительница фотографирует документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село" и выставленного в экспозиции "Россия в Великой войне"
Обретение архива стало возможным благодаря помощи Сбербанка России. На выделенные деньги (свыше 5,3 миллиона рублей) удалось выкупить документы в частной коллекции в Лондоне.
Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника "Царское село". В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне"
Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".
Архив Романовых 2 августа передал музею-заповеднику "Царское село" министр культуры России Владимир Мединский. Документы и фотографии российской императорской семьи — в фотоленте Ria.ru.
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