Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры

Первая мировая война — первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Она продлилась 4 года, 3 месяца и 10 дней.

Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков — Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии).

Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт, совершенный Гаврило Принципом из тайного общества "Млада Босна". 28 июня 1914 года в Сараево он убил наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу.

Австро-Венгрия предъявила Сербии явно провокационный ультиматум и, заручившись обещанием Германии оказать помощь в случае вмешательства России, 28 июля объявила Сербии войну.

30 июля Россия объявила о всеобщей мобилизации. Германия использовала этот повод, чтобы 1 августа объявить войну России, а 3 августа — Франции. После вторжения немцев в Бельгию 4 августа войну Германии объявила Великобритания.

В ходе боев русская армия разбила австро-венгерские войска. Однако потери солдат и техники были колоссальными.

Патриотический подъем, поначалу охвативший Россию, сменился глубоким разочарованием. Огромные людские потери, падение жизненного уровня, продовольственный кризис, привели к отречению императора от престола и Февральской революции. Российская империя перестала существовать. Временное правительство, провозгласившее "Войну до победного конца", поддержку у населения не нашло. 25 октября 1917 года в России произошла Октябрьская революция.

Пришедшие к власти большевики, заключили 3 марта 1918 года с Германией сепаратный Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Всего Россия потеряла около 1 миллиона квадратных километров. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии контрибуцию в размере 6 миллиардов марок.