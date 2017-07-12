Июльские события в Петрограде. Фотохроника

И завершение июльских событий, когда верх вроде бы взяли военные, не означало конца этой войны. Напротив, это было лишь ее начало.

Что касается мобилизационных возможностей, то они к середине года остались только у большевиков и у военного руководства. И они не могли избежать столкновения - им нужно было помериться силами.

В июле мало кто мог сформулировать политическую программу иную, чем "всю власть - нам". Вопрос о мире, вопрос о земле - повисли в качестве нерешаемых.

Первый пулеметный полк - это полтора десятка тысяч человек, почти дивизия. Главная учебная база, поставлявшая пулеметчиков на фронт Первой мировой. Понятно, что именно эти солдаты и офицеры больше других хотели скорейшего завершения войны.

Помимо большевиков, ударной силой июльских протестов были анархисты самого разного толка - часть их них, например, заняла Петропавловскую крепость (откуда, впрочем, тоже вышли миром, без штурма).

Случившиеся в самой середине 1917 года Июльские события в Петрограде стали поворотной точкой в развитии русской революции. Противостояние Временного правительства и Советов переродилось в противостояние консерваторов с радикалами, причем представители самой многочисленной фракции "умеренных" примыкали скорее к консерваторам. И несмотря на такой — не в пользу радикальных левых во главе с большевиками — расклад сил, именно за большевиками, как мы знаем, оказалась окончательная победа.

Впрочем, в июле сила оказалась на стороне консерваторов. Выступления большевиков и распропагандированных ими воинских частей были подавлены лояльными Временному правительству и Петросовету войсками; штаб-квартира большевиков в особняке Кшесинской, газета "Правда" были разгромлены, а Ленину пришлось отправиться в Разлив на долгих два месяца. Однако на своем посту не усидел и глава Временного правительства князь Львов, которого сменил социалист Александр Керенский, на недолгое время превратившийся в "русского Бонапарта".