Документальные кадры
Июльские события в Петрограде. Фотохроника
  • Войска, вызванные Александром Керенским с фронта в Петроград для подавления восстания

    Войска, вызванные Александром Керенским с фронта в Петроград для подавления восстания

    Основной силой, подавившей выступления июля 1917 года, были войска, присланные с фронта - в том числе казаки и артиллеристы.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация в Петрограде с требованием свержения Временного правительства и передачи власти Советам. 1917 год

    Демонстрация в Петрограде с требованием свержения Временного правительства и передачи власти Советам. 1917 год

    Недовольство Временным правительством среди радикалов никогда не прекращалось. В частности, на стороне большевиков выступили матросы Кронштадта и 1-й Пулеметный полк, расквартированный в Петрограде.

    © РИА Новости
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  • Расстрел войсками Временного правительства мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов, проходившей под лозунгом Вся власть Советам. 1917 год

    Расстрел войсками Временного правительства мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов, проходившей под лозунгом "Вся власть Советам". 1917 год

    Поскольку пулеметы имелись и у демонстрантов, подавлять выступления пришлось орудийным огнем. Жертв было достаточно с обеих сторон.

    © РИА Новости / Виктор Булла
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  • Участники митинга у Аничкова дворца. 1917 год

    Участники митинга у Аничкова дворца. 1917 год

    Одно из главных требований собравшихся - "в отставку министров-капиталистов". Хотя консервативное крыло Временного правительства на тот момент уже покинуло кабинет министров.

    © РИА Новости
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  • Юнкера после разгрома помещений ЦК и ПК РСДРП(б) в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской. 6 июля 1917 года

    Юнкера после разгрома помещений ЦК и ПК РСДРП(б) в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской. 6 июля 1917 года

    Особняк Матильды Кшесинской, где размещался ЦК большевиков, хотели брать штурмом - но Ленин и его партия решили не защищать свою базу.

    © РИА Новости
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  • Июльская демонстрация 1917 года в Петрограде под лозунгом Вся власть Советам

    Июльская демонстрация 1917 года в Петрограде под лозунгом "Вся власть Советам"

    Помимо большевиков, ударной силой июльских протестов были анархисты самого разного толка - часть их них, например, заняла Петропавловскую крепость (откуда, впрочем, тоже вышли миром, без штурма).

    © РИА Новости
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  • Первый пулеметный полк, разоруженный временным правительством за участие в июльской демонстрации

    Первый пулеметный полк, разоруженный временным правительством за участие в июльской демонстрации

    Первый пулеметный полк - это полтора десятка тысяч человек, почти дивизия. Главная учебная база, поставлявшая пулеметчиков на фронт Первой мировой. Понятно, что именно эти солдаты и офицеры больше других хотели скорейшего завершения войны.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация трудящихся Петрограда. 1917 год

    Демонстрация трудящихся Петрограда. 1917 год

    Толпа у Таврического дворца едва не растерзала министра земледелия и лидера эсеров Чернова - его спас только Лев Троцкий, сумевший убедить матросов отпустить "буржуя".

    © РИА Новости
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  • Июльская демонстрация в Петрограде

    Июльская демонстрация в Петрограде

    В июле мало кто мог сформулировать политическую программу иную, чем "всю власть - нам". Вопрос о мире, вопрос о земле - повисли в качестве нерешаемых.

    © Фото : Public domain
  • Рабочие и солдаты на митинге на Марсовом поле в Петрограде

    Рабочие и солдаты на митинге на Марсовом поле в Петрограде

    Что касается мобилизационных возможностей, то они к середине года остались только у большевиков и у военного руководства. И они не могли избежать столкновения - им нужно было помериться силами.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Рабочие Металлического завода на демонстрации

    Рабочие Металлического завода на демонстрации

    И завершение июльских событий, когда верх вроде бы взяли военные, не означало конца этой войны. Напротив, это было лишь ее начало.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
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Войска, вызванные Александром Керенским с фронта в Петроград для подавления восстания

Основной силой, подавившей выступления июля 1917 года, были войска, присланные с фронта - в том числе казаки и артиллеристы.

© РИА Новости
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Случившиеся в самой середине 1917 года Июльские события в Петрограде стали поворотной точкой в развитии русской революции. Противостояние Временного правительства и Советов переродилось в противостояние консерваторов с радикалами, причем представители самой многочисленной фракции "умеренных" примыкали скорее к консерваторам. И несмотря на такой — не в пользу радикальных левых во главе с большевиками — расклад сил, именно за большевиками, как мы знаем, оказалась окончательная победа.

Впрочем, в июле сила оказалась на стороне консерваторов. Выступления большевиков и распропагандированных ими воинских частей были подавлены лояльными Временному правительству и Петросовету войсками; штаб-квартира большевиков в особняке Кшесинской, газета "Правда" были разгромлены, а Ленину пришлось отправиться в Разлив на долгих два месяца. Однако на своем посту не усидел и глава Временного правительства князь Львов, которого сменил социалист Александр Керенский, на недолгое время превратившийся в "русского Бонапарта".

 

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