В "Русской Арктике" провели мониторинг с применением современных технологий

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В полевом сезоне 2018 года госинспекторы национального парка "Русская Арктика" в Архангельской области опробовали новое мобильное приложение для ведения экологического мониторинга и наблюдения за представителями фауны, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Современные технологии позволяют упростить процесс учета животных и определения их численности, а также дальнейшего использования этой информации в научных целях — одной из основных задач национального парка.

Мобильное приложение применили наряду с традиционными методами регистрации встреч зверей и птиц, занесенных в Красную книгу России.

В ходе наблюдений фиксировались виды и количество встреченных животных, географические координаты мест встреч, погодные условия, по возможности определялись пол, возраст и упитанность животных. Уже получены первые электронные отчеты о мониторинге краснокнижных видов на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

"Данное приложение, мы предполагаем, в дальнейшем сможет заменить бумажный вариант журнала наблюдений и позволит собирать данные сразу в электронном виде, что облегчит анализ собранной информации сотрудниками отдела науки", ‒ подчеркнул директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.