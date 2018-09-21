Российские ООПТ поделились опытом на экологической конференции в КНР

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Представители российских ООПТ приняли участие в работе Международной экологической конференции, которая проходила 12‒16 сентября 2018 года в городе Чанбайшань (провинция Цзилинь, Китайская Народная Республика), сообщает пресс-служба Минприроды РФ. Делегацию представляли сотрудники четырех особо охраняемых природных территорий ‒ Алтайского и Сихотэ-Алинского биосферных заповедников, национальных парков "Земля леопарда" и "Смоленское Поозерье". Участие в конференции приняли около 400 делегатов более чем из 40 стран мира.

Работа конференции проходила по нескольким тематическим направлениям в форме семинаров. Большой интерес зарубежных коллег вызвало выступление заместителя директора по развитию территории и научно-исследовательской работе Алтайского биосферного заповедника Татьяны Акимовой. В своем докладе "Алтайский биосферный заповедник ‒ ключевой объект территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО" Акимова рассказала о деятельности ООПТ как биосферного резервата, формах работы с местным населением, развитии экологического туризма и охране редких видов.

После завершения мероприятия участники посетили одну из крупнейших особо охраняемых природных территорий Китая — Чанбайшаньский заповедник, где познакомились с достопримечательностями и особенностями организации массового туризма на ООПТ.

Экологическая конференция в городе Чанбайшань впервые была проведена в 2013 году. В 2014 году в рамках мероприятия был создан Международный альянс особо охраняемых территорий (International Alliance of Protected Areas, IAPA), официально зарегистрированный в 2016 году. На сегодняшний день в альянс входят три российских ООПТ: Алтайский биосферный заповедник, Катунский биосферный заповедник, Сихотэ-Алинский биосферный заповедник.