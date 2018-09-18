Краснокнижный кизильник обнаружен в Байкальском заповеднике

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В августе на берегу озера Байкал был обнаружен кизильник блестящий, занесенный в Красную книгу России, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Этот кустарник стал 13-м краснокнижным видом растений, принадлежащих к группе сосудистых из-за имеющихся у них трубок для переноса воды и питательных веществ и находящихся под охраной заповедника.

В природе кизильник блестящий встречается на южном побережье Байкала и прилегающих территориях, среди камней. Это растение внесено в Красные книги Бурятия, Иркутской области и России.