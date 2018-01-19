Более 650 человек посетили Кенозерский национальный парк в праздники

В новогодние праздники Кенозерский национальный парк посетило более 650 человек. В нацпарке побывали гости из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Италии, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Впервые в этом году вместе с сотрудниками и жителями национального парка в мероприятиях на новогодних праздниках участвовали и волонтеры.

"Новогодняя поездка в Лекшмозерье подарила мне не только прекрасные впечатления и опыт волонтерской работы, но и незабываемые встречи с местными жителями. От всей души благодарю их за гостеприимство, уют, доброе слово и теплоту общения! Низкий им поклон!", — поделилась впечатлениями волонтер Наталья Селезнева.

Для всех гостей национального парка в новогодние праздники была подготовлена особая программа: экскурсия по заснеженной "Тропе муравейников", интерактивная программа "Бревенчатая страна", экскурсионная прогулка по деревне Вершинино и различные мастер-классы.