Уникальная природа Дагестанского заповедника: сохранить и приумножить

Об уникальности природы Кавказа и планах на будущее в рамках проекта Минприроды России и РИА Новости #ЗаповедныеЛюди рассказал директор природного заповедника Курбан Куниев.

"Я начинал руководить, когда у нас практически не было условий для работы ни на одном из участков. За эти годы мы построили комфортные кордоны и опорные инспекторские пункты на всех участках, оснастили сотрудников всей необходимой техникой и приборами, качественно подняли эколого-просветительскую и научно-исследовательскую работу в заповеднике", — так начал свой рассказ о Дагестанском природном заповеднике его директор Курбан Куниев.

© Государственный природный заповедник "Дагестанский" Директор Дагестанского заповедника Курбан Куниев (справа) с коллегами © Государственный природный заповедник "Дагестанский" Директор Дагестанского заповедника Курбан Куниев (справа) с коллегами

В равнинной части Дагестана, в Кумторкалинских песках, так где зимуют перелетные птицы, с 1987 года располагается крупнейшая заповедная территория республики. Для Дагестанского природного заповедника Год экологии в России стал значимым вдвойне – "Кизлярский залив", прилегающие участки Ногайской степи и акватории Каспийского моря с островом Тюлений получили статус биосферного резервата ЮНЕСКО, то есть особо охраняемой природной территории, созданная для сохранения биологического разнообразия.

Это большое достижение особенно ценно для директора, ведь эти места – одни из его любимых в заповеднике.

"Я с детства жил недалеко от Кизлярского залива, и он, конечно, мне как-то ближе. Но теперь, чем больше я узнаю о других наших заповедных уголках – Сарыкуме, Аграханском заливе, Самурском лесе или горах Тляратинского заказника, тем сильнее моя любовь к этим местам. Особенно к Сарыкуму – маленькой пустыне между горами и равниной", — делится Куниев.

Уникальная природа Дагестанского заповедника © Государственный природный заповедник «Дагестанский». А. Перевозов Уникальность пейзажей Дагестанского заповедника привлекает не только местных жителей, но и туристов © Государственный природный заповедник «Дагестанский». А. Перевозов Уникальность пейзажей Дагестанского заповедника привлекает не только местных жителей, но и туристов © Государственный природный заповедник «Дагестанский». В. Мосейкин Кошачья змея - редкий и охраняемый вид рептилий, обитающий в Государственном природном заповеднике © Государственный природный заповедник «Дагестанский». В. Мосейкин Кошачья змея - редкий и охраняемый вид рептилий, обитающий в Государственном природном заповеднике © Государственный природный заповедник «Дагестанский». Г. Джамирзоев Участок заповедника "Кизлярский залив" - самая большая колония редких кудрявых пеликанов © Государственный природный заповедник «Дагестанский». Г. Джамирзоев Участок заповедника "Кизлярский залив" - самая большая колония редких кудрявых пеликанов © Государственный природный заповедник «Дагестанский». А. Агарков Самурский лес – единственный в России массив третичных лиановых лесов, биоразнообразие которого находится под охраной © Государственный природный заповедник «Дагестанский». А. Агарков Самурский лес – единственный в России массив третичных лиановых лесов, биоразнообразие которого находится под охраной © Государственный природный заповедник «Дагестанский». Г. Джамирзоев В 2017 году «Кизлярский залив» получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО - территории, созданной для сохранения биологического разнообразия © Государственный природный заповедник «Дагестанский». Г. Джамирзоев В 2017 году «Кизлярский залив» получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО - территории, созданной для сохранения биологического разнообразия © Государственный природный заповедник «Дагестанский». С. Трепет Самый большой песчаный массив в России - Сарыкум красив в любое время года. Флора этого заповедного участка насчитывает 350 видов растений © Государственный природный заповедник «Дагестанский». С. Трепет Самый большой песчаный массив в России - Сарыкум красив в любое время года. Флора этого заповедного участка насчитывает 350 видов растений © Государственный природный заповедник «Дагестанский». В. Мосейкин В Дагестанском заповеднике постоят центр по содержанию и воспроизводству редких хищных птиц © Государственный природный заповедник «Дагестанский». В. Мосейкин В Дагестанском заповеднике постоят центр по содержанию и воспроизводству редких хищных птиц © Государственный природный заповедник «Дагестанский». В. Мосейкин На территории заповденика обитает большое количество птиц, занесенных в Красные книги России и Дагестана © Государственный природный заповедник «Дагестанский». В. Мосейкин На территории заповденика обитает большое количество птиц, занесенных в Красные книги России и Дагестана /

Сотрудники заповедника не хотят останавливаться на достигнутом и уже готовят заявку на получение статуса геопарка ЮНЕСКО "Сарыкум и Нарат-Тюбе". Территория обладает большим разнообразием геологических и культурно-исторических объектов, что позволит привлекать еще больше туристов.

Эти удивительные территории ранее привлекали только туристов-дикарей, а теперь у любителей отдыха на природе появилась инфраструктура, которой можно пользоваться.

"За шесть лет работы мы практически с нуля создали инфраструктуру экологического туризма в заповеднике", — отмечает директор.

Популяризации особо охраняемой природной территории уделяется особое внимание – заповедник издает большое количество буклетов, плакатов, открыток и календарей и распространяет их среди местного населения.

"По всей республике проводим такие акции, как "Марш-парков", "День эколога", "День птиц" и другие, в которых принимают участие тысячи школьников. Организуем детские экологические лагеря для местных жителей, вовлекаем их в экологические субботники. Показываем фильмы о заповедной природе Дагестана", — добавляет директор.

По словам Курбана Куниева, уникальность Дагестанского заповедника заключается в разнообразии его природы – это и самый большой в России изолированный песчаный массив Сарыкум, и Самурский лес – единственный в стране массив третичных лиановых лесов.

Сарыкум сочетает в себе самую разнообразную природу — на нем расположены большой песчаный массив, древесно-кустарниковые заросли, долина реки с луговой растительностью, глинистая равнина и даже скалистые горные склоны. Рекордная высота песков достала 244 метров.

Заповедный участок насчитывает 350 видов растений, 194 вида птиц и 251 вид животных, многие из которых, к примеру, степной орел или черный гриф, занесены в Красные книги России и Дагестана.

Куниев признается, что быть директором заповедника – работа непростая.

"В заповеднике я работал и ранее. Но когда пришел руководить, понял, насколько это трудная, но невероятно интересная и захватывающая работа. И яркие впечатления от заповедной природы у меня никогда не прекращались. Каждый раз природа показывает что-то новое, неизведанное", — делится Куниев.

Животный мир тоже является важнейшей составляющей ООПТ – в 2017 году на Сарыкуме был создан первый в России "Заповедный пансионат" для грифов, который привлекает десятки видов редких птиц — белоголовых сипов, черных грифов, бородачей.

В скором времени на особо охраняемой природной территории начнется строительство одного из самых больших центров по содержанию и разведению летающих хищников. Современное оснащение также позволит заниматься реабилитацией пернатых.

© Государственный природный заповедник «Дагестанский». А. Агарков Высота изолированного песчаного массива Сарыкум составила рекордные 244 метра летом 2014 года © Государственный природный заповедник «Дагестанский». А. Агарков Высота изолированного песчаного массива Сарыкум составила рекордные 244 метра летом 2014 года

В ближайшие планы заповедника входят проекты по реинтродукции джейрана и кулана на острове Тюлений и Сарыкумском участке, а также проект спасения каспийского тюленя. Помимо этого будут созданы трансграничные резерваты в дельте реки Самур и высокогорьях Восточного Кавказа.

"Сегодня, к примеру, можно смело утверждать, что Сарыкумский участок Дагестанского заповедника стал визитной карточкой экологического и познавательного туризма в Дагестане. Таким же местом в скором будущем станет проектируемый Самурский национальный парк, который сможет ежегодно принимать не менее 100 тысяч посетителей в год", — делится Куниев.

Беседовала Есения Бландова