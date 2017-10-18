В Ростовской области выпустили в дикую природу 14 оленей и 7 ланей

Сотрудники государственного природного заказника "Горненский" выпустили в естественную среду обитания 14 благородных оленей и семь европейских ланей, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Все животные родились в вольерах на заповедной территории в середине прошлого года и уже достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе.

Подобная акция проводится в регионе уже не в первый раз. В прошлом году, например, из вольеров заказника было выпущено 20 питомцев.

"Конечно, мы выпускаем не всех. Часть молодняка остается в полувольном содержании и пополняет маточное стадо, а часть выпускается в дикую природу и формирует аборигенное стадо копытных на территории заказника. С учетом выпущенных сейчас животных на территории заказника обитает 48 оленей европейских и 12 ланей европейских", — отметил заместитель руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий областного значения Виталий Плюхин.

Инспекторы "Горненского" еще долго будут подкармливать оленей и ланей на специальных площадках. Параллельно животные смогут сами добывать пищу.

Одна из основных целей заказника — сохранение и восстановление редких и исчезающих, а также ценных в хозяйственном и научном отношении видов животных. На сегодняшний день в вольерах на его территории содержатся 60 европейских оленей, 38 европейских ланей, 10 муфлонов и два верблюда.