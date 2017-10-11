В Оренбургский заповедник прибыла третья группа лошадей Пржевальского

16 лошадей Пржевальского, 12 молодых кобыл и 4 жеребцов, привезли в заповедник "Оренбургский" из венгерского национального парка " Хортобадь", сообщает пресс-служба Минприроды России.

Этот завоз диких вымирающих копытных стал третьим по счету в рамках программы создания их полувольной популяции в российском заповеднике.

"Теперь в заповеднике уже 36 особей редкого вида. Эта численность животных достаточна для создания устойчивой популяции. Реинтродукция лошади Пржевальского — беспрецедентный проект восстановления с нуля целого вида, который до сих пор занесен в Красную книгу РФ как исчезнувший", — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Животные были подобраны таким образом, чтобы избежать близкородственного скрещивания с уже имеющимися в Оренбуржье особями.

Третий завоз этого редкого вида стал последним в рамках программы. Далее специалисты будут изучать различные аспекты их адаптации к условиям юга Оренбуржья, а также взаимное влияние лошадей Пржевальского и других групп животных.