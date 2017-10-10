В национальном парке "Смольный" посадили 100 000 саженцев сосны

5 октября 2017 года в национальном парке "Смольный" приступили к посадке сосны в рамках экопроекта "Подари лес другу!", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

"Почта банк" запустил экопроект в декабре 2014 года. После подписания соглашения с Минприроды РФ "Подари лес другу!" проходит на всех особо охраняемых природных территориях федерального и регионального уровней.

"Чтобы собрать средства, необходимые для восстановления 20 гектаров пострадавшего от пожаров леса, потребовалось всего три месяца. Людям нравится участвовать в добром деле. За три года с момента запуска проекта было высажено около 2 миллионов деревьев на 21-й особо охраняемой природной территории от Калининграда до Иркутска", — рассказал президент — председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко.