В парке "Онежское Приморье" создается новая инфраструктура

Работы по созданию новой инфраструктуры для посетителей и сотрудников национального парка "Онежское Приморье" ведутся в настоящее время, сообщается на официальном сайте парка.

Баню, находящуюся в деревне Луда, утеплили и обшили ее наружные стены необрезной доской. Также усилили фундамент здания и усовершенствовали в нем печное отопление. Древесину пропитали тонировочным антисептирующим материалом для защиты, а временное кровельное покрытие заменили черепицей.

На данный момент в парке ведется строительство кордона охраны, которое завершится в ноябре. Здание предназначается для работы и проживания госинспекторов, местных сотрудников и привлеченных специалистов.

Также на территории уже подготовили площадки для установки гаражей, в которых будет храниться техника, стройматериалы и другое оборудование.

В дальнейшем на территории национального парка планируется открытие визит-центра, гостевых домиков, автостоянки и котельной.