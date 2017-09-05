ОНФ предлагает присвоить Кавминводам статус охраняемого курорта

С предложением присвоить курортам Кавказских Минеральных Вод особый статус и разработать стратегию развития региона выступила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Рабочая группа ОНФ "Общество и власть: прямой диалог" во главе с Тимофеевой проверила, как выполняется поручение о защите и рациональном использовании природного потенциала Кавказских Минеральных Вод, данное президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Эксперты пришли к выводу, что указание главы государства не исполнено: Тимофеева отметила, что за прошедшие полтора года ситуация в регионе не изменилась.

"Мы хотим, чтобы была проведена с привлечением местных экологов, гидрогеологов, бальнеологов и других специалистов тщательнейшая инвентаризация состояния природных объектов, скважин с минеральной водой, коммунальных коммуникаций, дана оценка техногенной нагрузке", — заявила Тимофеева.

По ее словам, на экосистему оказывается мощное негативное воздействие, и она просто не в состоянии самоочищаться — это приводит к кризисной ситуации.

С 2014 года все курорты страны, в том числе и Кавминводы, потеряли статус особо охраняемых природных территорий, некоторые ограничения по режиму использования их земель и природных ресурсов были отменены.

"Мы не собираемся снимать с контроля эту тему и будем добиваться конкретных шагов по спасению Кавминвод", — заявила Тимофеева.

Активисты ОНФ убеждены: курортам нужен статус особо охраняемого курорта федерального значения, а также стратегия развития — такие меры позволят оградить уникальную экологическую систему от негативных последствий хозяйственной деятельности человека.