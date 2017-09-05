ОНФ предлагает присвоить Кавминводам статус охраняемого курорта

С предложением присвоить курортам Кавказских Минеральных Вод особый статус и разработать стратегию развития региона выступила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, сообщается на официальном сайте ОНФ.
"Мы хотим, чтобы была проведена с привлечением местных экологов, гидрогеологов, бальнеологов и других специалистов тщательнейшая инвентаризация состояния природных объектов, скважин с минеральной водой, коммунальных коммуникаций, дана оценка техногенной нагрузке", — заявила Тимофеева.
По ее словам, на экосистему оказывается мощное негативное воздействие, и она просто не в состоянии самоочищаться — это приводит к кризисной ситуации.
С 2014 года все курорты страны, в том числе и Кавминводы, потеряли статус особо охраняемых природных территорий, некоторые ограничения по режиму использования их земель и природных ресурсов были отменены.
"Мы не собираемся снимать с контроля эту тему и будем добиваться конкретных шагов по спасению Кавминвод", — заявила Тимофеева.
Активисты ОНФ убеждены: курортам нужен статус особо охраняемого курорта федерального значения, а также стратегия развития — такие меры позволят оградить уникальную экологическую систему от негативных последствий хозяйственной деятельности человека.