В "Бухте Тихая" будет создан визит-центр

На острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, где расположена "Бухта Тихая", сезонная полевая база национального парка "Русская Арктика", в ближайшие два года будет создан визит-центр.

Летом специалистами эколого-просветительского центра "Заповедники" начата разработка концепции проекта, сообщает пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

Сейчас территория бывшей полярной станции "Бухта Тихая" является действующей экспозиционной площадкой музея под открытым небом. Создание интерактивной экспозиции нового визит-центра связано с планами национального парка по расширению комплекса туристических услуг в бухте Тихая.

"С 2013 года, когда мы впервые работали в Тихой, уровень комфорта и перечень услуг для посетителей значительно возросли. Появились сеть благоустроенных троп, указатели, путеводитель, почтовое отделение, сувенирная лавка, туалет для туристов. Потребность в визит-центре назрела потому, что здесь одновременно высаживается порядка 110 человек", — отметила эксперт экоцентра "Заповедники" Наталья Буторина.

Визит-центр решено разместить в аэрологическом павильоне, построенном на станции в 1954 году, где полярники готовили к запуску метеозонды. Часть здания уже используется — там находятся почтовое отделение и сувенирная лавка. Будущая экспозиция будет посвящена историческим событиям в бухте Тихая, особенностям арктической природы, периоду работы полярной станции и роли национального парка в сохранении этого наследия.