В Европейской части России, между Волгой и Окой, раскинулась Владимирская область – территория, богатая лесами, а также редкими видами животных и растений. На владимирской земле родились, жили и творили многие известные художники и писатели. Все они вдохновлялись красотой и разнообразием местной природы.
Для поддержания и сохранения такого природного богатства в регионе действуют самые живописные уголки - особо охраняемые природные территории. Всего 146 объектов, среди которых: 36 заказников, 82 памятника природы, 2 историко-ландшафтных комплекса, 1 дендрологический парк и даже один национальный парк.
Современная флора и фауна Владимирской области содержит десятки редких видов растений, животных, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу России.
Отправляемся в виртуальное путешествие по владимирским заповедным землям.
Национальный парк «Мещера»
Своим названием национальный парк обязан древнему финно-угорскому племени мещера, что в переводе означает «лесной человек». Так звали коренных жителей этой местности, которые промышляли охотой и земледелием.
Национальный парк «Мещера» был создан 9 апреля 1992 года, а его территория составляет 118 758 гектаров. Сегодня это самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения в Центральном федеральном округе. Большая часть нацпарка располагается в юго-западной части Владимирской области, а его небольшие участки находятся на землях соседних Московской и Рязанской областей.
Одной из основных задач заповедной территории является восстановление болот. Здесь расположено 57 крупных болотных массивов общей площадью более 23 000 гектаров, 60% из которых на момент создания парка было осушено из-за работ по добыче торфа
На сегодняшний момент восстановлено 8 тысяч гектаров болот, благодаря чему на территорию заповедника «вернулись» растения, которые считались исчезнувшими в регионе. В частности, в 2012 году в нацпарке была обнаружена самая маленькая орхидея в России – гаммарбая болотная.
В «Мещере» растут 59 видов редких растений, среди которых полушник щетинистый, каулиния тончайшая, меч-трава обыкновенная, водяной орех, занесенные в Красную книгу РФ.
На территории нацпарка также обитает довольно много редких и малочисленных видов птиц: чернозобая гагара, серощекая, красношейная и малая поганки, серая цапля, выпь, серая утка, гоголь, осоед, большой подорлик, полевой и луговой луни, кобчик, дербник, глухарь и другие.
В сентябре 2016 года в «Мещере» была поймана и окольцована редчайшая молодая птица – пеночка-зарничка. Ранее она никогда не появлялась в Европейской части России.
Ареал зарнички – вся Сибирь и Дальний Восток, а зимует она на юге и юго-востоке Азии.
Из фауны ООПТ наибольший интерес представляют виды, занесенные в Красную книгу РФ: русская выхухоль, черный аист, скопа и змееяд, бабочка мнемозина, гусь-пискулька, орлан-белохвост и беркут.
Еще одним важным направлением работы нацпарка помимо природоохранной деятельности является экологическое просвещение. Каждый год сотрудники ООПТ проводят праздники, в которых принимают участие школьники со всей области, а на базе самих школ работают кружки: «Юный эколог», «Юный лесовод» «Юный турист» и другие. Для общеобразовательных учреждений Гусь-Хрустального района Владимирской области, на территории которого находится 27% территории нацпарка, организуют эколого-краеведческие экспедиции.
Для туристов в заповеднике существует несколько экологических троп и маршрутов. Каждый из гостей ООПТ сможет подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. Например, большая экотропа «Свидание с Мещерой» идет через весь нацпарк с севера на юг, от деревни Савинская до озера Святое. Общая протяженность – 68 километров.
Преодолевать это расстояние придется разными способами – пешком, на велосипедах, автомобилях, а также сплавляясь на резиновых лодках по реке Буже. Чтобы пройти эту экотропу, понадобится несколько дней. Маршрут оборудован шестью стационарными стоянками для отдыха и ночлега. Помимо экскурсии по самому национальному парку туристы также посетят озеро Святое и церковь Святой Троицы (село Эрлекс).
Для тех, кто ограничен во времени, организаторы предлагают более короткие тропы. Например, «Лесной мир Мещеры», протяженность которой составляет всего около трех километров.
Сотрудники парка утверждают, что те, кто ступят на эту тропу, наверняка почувствуют себя героями сказочного мира А.С. Пушкина.
Маршрут разделен на две части: «Мир природы» и «Мир сказок». В первой туристы получают возможность узнать и увидеть, каков он – край дремучих лесов, тихих заводей, болот, неспешных рек и живописных озер. Кроме того, на пути расположены информационные стенды, изображения животных и птиц.
На второй части маршрута туристов будут ждать известные персонажи русских сказок: Баба-Яга, Емеля, Руслан и Людмила, Иван-царевич и другие. Их скульптуры располагаются вдоль тропы и гармонично вписываются в природу края.
Доехать до национального парка «Мещера» из Москвы можно на автомобиле. Сначала по трассе Москва – Владимир (М7) до Владимира ≈ 170 километров, далее – на юг до города Гусь-Хрустальный; или по Егорьевскому шоссе ≈ 140 километров до города Спас-Клепики, далее – на восток по шоссе на Туму, Касимов ≈ 25 километров до города Тума, далее – на север 47 километров до города Гусь-Хрустальный.
Добраться до заповедника также можно на поезде Москва – Вековка, который отходит с Казанского вокзала. Выход – на станции Торфопродукт.
Клязьминско-Лухский заказник
Расположенный на территории Вязниковского района Владимирской области между реками Лух и Клязьма, заказник был образован в 1994 году. На охранной территории почти отсутствуют населенные пункты, поэтому природа этих мест осталась в своем первозданном виде.
Общая площадь заказника составляет 43 450 гектаров и 9040 гектаров – охранная зона с различным режимом охраны.
В границы Клязьминско-Лухского заказника входит левобережная пойма реки Клязьмы, которой продиктовано обилие водно-болотистых угодий. Семь озер и одна группа болот имеют статус памятников природы, самое крупное и известное из них – озеро Великое, площадью около 300 гектаров, ледникового происхождения.
На территории заказника произрастает около 40 видов охраняемых растений, среди которых одна из крупнейших в области популяций прострела раскрытого.
Сосна, береза и ель – вот основные лесообразующие породы этой охраняемой территории. Вдоль Клязьмы раскинулись пойменные луга, у русел рек встречаются ивовые, но чаще широколиственные леса, где растут дуб и черная ольха. Иногда можно найти фрагменты ельников, елово-широколиственных лесов и липняков. В северной половине заказника преобладают разновозрастные сосновые леса.
На заповедной территории отмечено более 50 охраняемых видов животных: русская выхухоль, черный аист, змееяд, орлан-белохвост, бородатая неясыть, серый сорокопут, обыкновенный аполлон.
Самую большую ценность всей фауны заказника представляет популяция европейского зубра, которая была завезена в год образования охранной территории. Здесь животные отлично адаптировались и регулярно дают потомство. На сегодняшний день популяция достигла примерно 45 голов.
На территории заказника есть несколько подкормочных станций, которые обеспечивают его обитателей пропитанием в холодные месяцы.
Для гостей заповедной территории предусмотрено несколько туристических маршрутов. Любителей водных видов спорта в теплое время года ждет 48-километровый сплав на байдарках и рафтах по реке Лух и карстовым озерам. Займет такое путешествие 2,5 дня.
Те, кто не слишком уверен в своих спортивных навыках, могут посетить подкормочную площадку зубров, сделать несколько запоминающихся снимков и просто полюбоваться на этих бурых исполинов.
Клязьминский береговой заказник
Более 120 родников, дающих начало многочисленным ручьям, впадающим в Клязьму, краснокнижные животные и растения, исторические города и поселения – все это охраняется в заказнике регионального значения «Клязьминский береговой».
Решение о создании заказника было принято еще 1 декабря 1980 года, а его реорганизация прошла в 2016 году. Общая площадь – 5927 гектаров. Он образован для сохранения уникального природного ландшафта долины и коренного берега реки Клязьмы, мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных, а также природно-исторических объектов. Его территория охватывает два района Владимирской области – Вязниковский и Гороховецкий.
По богатству животного и растительного мира это один из уникальных районов региона.
Здесь произрастает более 540 видов сосудистых растений, многие из которых относятся к редким и исчезающим: плаун-баранец, ирис сибирский, тюльпан Биберштейна, тайник яйцевидный, венерин башмачок настоящий, тополь черный, первоцвет весенний и другие.
На территории Клязьминского берегового заказника обитают редкие виды животных: русская выхухоль, серая цапля, малая выпь, белоглазый нырок, кулик-сорока, осоед, водяной пастушок, поручейник, малая чайка, белокрылая крачка, зимородок, седой дятел, соловьиный сверчок. Кроме того, здесь встречаются редкие бабочки – мнемозина, медведица-госпожа и другие.
На заповедной территории располагаются исторические города и поселения – Гороховец, Мстера, Вязники, сохранились крепостные валы древнерусского города Ярополч-Залесский (XII–XIII вв.).
Здесь были обнаружены важные палеонтологические находки, относящиеся к пермскому периоду (266–251 миллион лет назад), в том числе останки зверозубых ящеров, один из видов которых назван в честь ближайшего города – гороховеция.
Самым красивым местом Гороховца является Лысая гора – памятник археологии федерального значения, место городища древних финно-угорских племен. Согласно легендам, на этой территории также проходил шабаш ведьм. Оценить красоту этого места можно, преодолев пеший экологический маршрут.
Здесь же есть несколько удобных естественных смотровых площадок, с которых открывается живописный вид на долину Клязьмы, что привлекает любителей наблюдений за птицами. Ежегодно на Лысой горе проводится фестиваль авторской песни «Макушка лета», на который собираются туристы из разных регионов России.
Заказник «Колпь»
Комплексный природный заказник регионального значения «Колпь» был образован в 1995 году в долине одноименной реки во Владимирской области для сохранения и восстановления ландшафта речной долины, водных объектов и экосистем, а также охраны редких видов растений, занесенных в Красную книгу России.
Территорию, по которой протекает Колпь, отличает неповторимый природный ландшафт – долина изрезана многочисленными пересыхающими ручьями. Река, как и ее притоки, питается от ключей, часть которых в последние годы иссякла, что незамедлительно сказалось на ее полноводности.
Чтобы снизить негативное воздействие на акваторию реки и сохранить природные богатства, в середине 2017 года площадь заказника была увеличена почти втрое и в настоящее время составляет более 7 тысяч гектаров.
Леса «владимирской Швейцарии», как называют эти места, преимущественно сосновые, с небольшими участками березняков и ельников, редко встречаются липа, дуб и клен. В пойме Колпи местами распространены черноольшаники.
По берегам окрестных прудов произрастают тростник, камыш, рогоз и осока. Кроме того, здесь зафиксировано несколько десятков редких и охраняемых видов растений, в том числе венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, ветреница лесная, горечавка крестовидная и ряд других.
Фауна заказника тоже достаточно разнообразна. Из охраняемых во Владимирской области видов здесь встречается речная выдра, а также обыкновенный аполлон – редкий вид бабочек. В акватории Колпи обитает бобр, в лесах заказника – лось и кабан, а местные водоемы богаты рыбой.
Кроме того, на заповедной территории зафиксированы такие редкие виды птиц, как белокрылая крачка, зимородок и дроздовидная камышовка, а на берегах прудов гнездятся кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, хохлатая чернеть и другие представители водоплавающей и болотной дичи.
Заказник «Колпь» расположен в Селивановском районе Владимирской области, вдоль русла реки, а вблизи его границ находятся примечательные историко-культурные объекты – Покровская церковь в селе Матвеевка и Владимирская церковь в селе Тучково. Ближайшие к заказнику крупные города – Владимир и Муром.
Дюкинский заказник
На месте старого известнякового карьера находится живописный комплексный заказник регионального значения «Дюкинский».
Рельеф его северной части сформировался под влиянием горнодобывающей деятельности человека: начиная с 1930-х годов на этой территории проводилась добыча известняка открытым (карьерным) способом.
В результате к середине ХХ века образовался обширный Дюкинский карьер с несколькими террасами и отвесными стенками в две-три ступени. Перепад высот между дном карьера и его краями достигает 40 метров, отдельные стенки имеют высоту более 10 метров. Разноуровневые террасы и обрывистые склоны создают очень живописный «горный» ландшафт, не характерный для Владимирской области.
Дюкинский карьер изобилует различными палеонтологическими объектами
Например, остатками раковин древних моллюсков, отпечатками кораллов и других живых организмов, относящихся к каменноугольному периоду (около 300–360 миллионов лет назад).
Флора заказника примечательна тем, что здесь на небольшой площади произрастают редкие виды растений, прежде всего из семейства орхидных: венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемовидный, неоттианта клобучковая. Также встречаются и другие охраняемые виды: гроздовник полулунный, первоцвет весенний и ветреница лесная.
Последние годы дирекция заказника ведет мониторинг самой большой в Европейской части России популяции венериного башмачка, занесенного в Красную книгу РФ. Согласно подсчетам, сейчас на территории «Дюкинского» находится более 600 тысяч экземпляров этого растения.
Карьерные выработки также постепенно зарастают сосновым и березовым лесом, однако плотный лесной покров здесь еще не сформировался.
Дюкинский заказник наряду с соседними особо охраняемыми природными территориями – памятником природы «Фонтан», заказником «Тюрмеровский» – включен в экологический маршрут «Судогодские алмазы».
Уникальный ландшафт заказника привлекает и любителей активных видов спорта. Здесь проводятся многочисленные соревнования альпинистов и скалолазов, тренировки по технике горного туризма. На заповедной территории также развивается пешеходный, велосипедный туризм, проводятся эколого-просветительские экскурсии. К югу от границ заказника выделена специальная туристская стоянка с оборудованными местами для разведения костров.
Заказник находится недалеко от районного центра Судогда Владимирской области, в 6 километрах северо-западнее поселка Болотский.
Заказник «Патакинская роща»
На склоне левого берега широкой Клязьмы произрастает смешанный старовозрастной лес (110–130 лет) из берез, дубов, лип и сосен. Эти земли вошли в территорию заказника «Патакинская роща».
Местами склон крутой и обрывистый − высоты в границах заказника, территория которого занимает 40 гектаров, составляют от 120 до 85 метров над уровнем моря. В западной части «Патакинской рощи», на коренном берегу Клязьмы образована естественная смотровая площадка, с которой открываются великолепные виды на реку, пойменные луга и дубравы. В восточной части расположен живописный участок соснового бора.
Уникальность заказника заключается в разнообразии природных условий, так как на его территории сосредоточено около 40% всей флоры Камешковского района Владимирской области.
На небольшом участке можно найти пойменные, склоновые и водораздельные типы растительности.
История «Патакинской рощи» берет начало от создания парка в старинном русском селе Патакино. Там была расположена усадьба графа Безобразова, построенная в начале XIX века. Барский дом, усадебная церковь и другие хозяйственные постройки располагались среди живописных аллей парка. В настоящее время от ансамбля усадьбы остались отдельно стоящие постройки, составляющие объект культурного наследия регионального значения.
Памятник природы «Патакинская роща» был образован решением исполнительного комитета Владимирского областного совета народных депутатов в 1980 году.
На его территории произрастают 312 видов сосудистых растений из более чем 62 семейств, в том числе 8 видов, занесенных в Красную книгу Владимирской области – кувшинка белоснежная, воробейник лекарственный, тимьян ползучий (чабрец), осока гвоздичная (весенняя), коротконожка лесная, колокольчик широколистный, смолевка ягодная (волдырник ягодный) и бубенчик лилиелистный.
В фауну заказника входят краснокнижные кулик-сороки, а также редкие серые цапли, длиннохвостые неясыти, зеленые дятлы и зимородки, а возле реки иногда можно увидеть следы речной выдры.
«Патакинская роща» расположена на территории Камешковского района на юго-западной окраине села Патакино и на южной окраине деревни Куницыно. Добраться до заказника можно из городов Владимир или Вязники, повернув с трассы Е22 около деревни Хохлово (на Камешково).
Дуб черешчатый
Особо охраняемая природная территория «Дуб черешчатый» расположена на Спасском холме города Владимира. Здесь растет 150-летний дуб – памятник живой природы всероссийского значения. Высота дерева – 18 метров. Диаметр ствола в полутора метрах от земли – 1,05 метра.
16 июня 2017 года он был включен в Национальный реестр уникальных, старовозрастных деревьев. По словам начальника дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольги Канищевой, в 2011 году дерево было скреплено цепью из-за разрыва двух основных ветвей.
Получилось, как в сказке Пушкина, – рассказала она.
23 июня возле дуба была размещена информационная табличка и скульптурная композиция со скамейкой, изображающая ученого кота и сову – символы мудрости.
Это третье дерево в регионе, включенное в национальный реестр. В 2014 году статус памятника живой природы получили черешчатые дубы в деревне Наумово Александровского района и на улице Советской в городе Коврове.
Дубы в историческом центре древнего города Владимира были посажены еще в начале XX века для озеленения губернского центра.
Данный объект в совокупности с окружающими его историко-культурными достопримечательностями является одним из наиболее посещаемых туристами мест в городе Владимире.
Со смотровой площадки, обустроенной у особо охраняемой природной территории, открывается великолепный вид на реку и пойменные луга. Рядом расположен архитектурный ансамбль из двух церквей – Спасской и Никольской. Южнее находится станция юннатов «Патриарший сад». Часть территории памятника природы застроена историческими зданиями. Здесь же находится детский сад.
Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» реализуется советом по сохранению природного наследия нации по инициативе НПСА «Здоровый лес» и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ с 2010 года. Поиск уникальных деревьев, представляющих особую культурную, историческую и природную ценность, проводится по всей России.
Ежегодно воспитанники станции юннатов «Патриарший сад» и молодые исследователи живой природы проводят обследования дуба, пишут научные работы и участвуют в конкурсах. В 2017 году автор одного из таких исследований получил путевку в международный детский центр «Артек».
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