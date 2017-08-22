Для поддержания и сохранения такого природного богатства в регионе действуют самые живописные уголки - особо охраняемые природные территории. Всего 146 объектов, среди которых: 36 заказников, 82 памятника природы, 2 историко-ландшафтных комплекса, 1 дендрологический парк и даже один национальный парк.

Современная флора и фауна Владимирской области содержит десятки редких видов растений, животных, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу России.



Отправляемся в виртуальное путешествие по владимирским заповедным землям.