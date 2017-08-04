На берегах Белого моря

В июле 2017 года на берег Онежского залива Белого моря отправилась научная экспедиция для изучения состояния южного стада беломорской белухи в Онежском заливе и экологического состояния морской среды после аварийного разлива нефтепродуктов в 2003 году. Красоты и природа северных берегов России в фоторепортаже РИА Новости.