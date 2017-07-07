Госинспекторы нацпарка "Чикой" спасли двух лосят

18 мая, осуществляя водное патрулирование на реке Дербул, два госинспектора охраны окружающей среды национального парка "Чикой" (Забайкальский край) спасли двух новорожденных лосят, спрыгнувших в воду, сообщает пресс-служба нацпарка.

Пытаясь прибиться к берегу, один лосенок запутался в ветках прибрежных растений, а другого снесло течением немного вниз, и он спрятался под выступ скалы. Инспекторы вытащили лосят на берег и оставили в траве.

На следующий день сотрудники нацпарка обнаружили на песке следы лосихи и маленькие следы лосят в том мест, где оставили спасенных животных. Это говорит о том, что семейство воссоединилось.

Лосята появились на свет 17 мая. Лосиха пришла к берегу реки из-за жары, тут же она отелилась. Обычно после отела самка двое-трое суток не покидает телят, которые в этот период совсем беспомощны. Как полагают специалисты нацпарка, сюда пришла медведица с медвежонком, и лосиха стала уводить их от своего потомства в лес. Лосята, услышав мотор лодки, бросились в воду, где их и заметили инспекторы.