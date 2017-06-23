В Саяно-Шушенском заповеднике посчитали козерогов

Сотрудники заповедника провели очередной учет сибирского горного козла в прибрежной зоне Саяно-Шушенского водохранилища, от реки Кара-Кем до южного кордона "Шугур", сообщает пресс-служба организации.

Учет козерогов проводится в утренние часы, когда животные спускаются к водохранилищу: весной и в начале лета беременные и лактирующие самки жестко привязаны к водопоям. Проходя на катере в 100-150 метрах от берега, исследователи зрительно учитывают всех особей, находящихся в прибрежной полосе. Учетный маршрут разбит на три участка, каждый из которых последовательно осматривается сотрудниками с раннего утра.

Учетчики фиксируют время и место наблюдения, общее количество животных в стаде, удаление их от берега. Кроме того, важным показателем является соотношение козлят и самок: среднее соотношение — 40 козлят на 100 самок. Самки козерога приносят по одному козленку, количество двоен редко и за два предыдущих года составляло не более 1-2%, однако в текущем году их заметно больше. Специалисты полагают, что это может быть вызвано снижением численности популяции козерогов после многоснежной зимы позапрошлого года.

Общее количество учтенных козерогов в этом году оказалось на четверть меньше показателей прошлых лет. Исследователи объясняют это явление необычайно жаркой погодой — спуск животных к водопою происходит спонтанно, нередко животные приходят к воде ночью. В жару козероги прячутся в густых зарослях кустарников и в многочисленных убежищах.

Сравнительная оценка численности сибирского горного козла будет сделана после ноябрьского учета в прибрежной зоне с учетом летних маршрутных учетов в средней части гор.