Бакирова: Нужно внедрять опыт успешных заповедников во всей системе ООПТ

11 мая председателем правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков РФ "Заповедная Россия" была избрана директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова. В интервью спецпроекту "Год экологии" она рассказала, в каких направлениях будет вестись работа ассоциации и какие проблемы стоят на сегодняшний день перед системой ООПТ в России.

— Несколько дней назад вы были избраны председателем Ассоциации директоров заповедников и национальных парков. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ассоциация? Какие реальные полномочия имеет эта организация?

— Во-первых, хочу отметить, что Ассоциация директоров заповедников и национальных парков "Заповедная Россия" не является юридическим лицом и не является организацией в общем понимании. Это сообщество руководителей федеральных особо охраняемых природных территорий и, соответственно, экспертов в данной области, которые объединились для достижения общих целей.

Правление ассоциации организует работу, разрабатывает планы деятельности, определяет состав делегаций, которые представляют интересы всей заповедной системы на различных мероприятиях — международных, всероссийских, региональных, а также выстраивает взаимоотношения ассоциации с органами государственной власти, местного самоуправления и СМИ.

Одним из основных направлений деятельности ассоциации на сегодняшний день является формирование экспертных групп для разрешения различных ситуаций и квалифицированной оценки деятельности тех или иных природоохранных учреждений.

— По каким критериям директора заповедников и нацпарков становятся членами ассоциации? Достаточно занимать эту должность или существует некая процедура вступления?

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н.Судец Заповедник "Оренбургский"

— Нет, членство в ассоциации не наступает автоматически при вступлении в должность руководителя, и не все директора заповедников и национальных парков вступили в наше сообщество. На сегодняшний день ассоциация насчитывает порядка 110 участников.

Однако принятие новых членов — совсем несложная процедура и производится по заявлению. То есть все, что требуется на сегодняшний день от руководителя заповедника или национального парка, не вступившего в ассоциацию, — это изъявить желание.

— Какие шаги вы намерены предпринять на новой должности в первую очередь?

— Я рассчитываю продолжить движение, начатое первым составом правления. Мы планируем наладить активное сотрудничество с органами государственной власти, в первую очередь с Минприроды РФ, а также заняться отлаживанием информационного взаимодействия внутри системы ООПТ. Также будем оказывать помощь отдельным территориям в рамках экспертной деятельности.

Кроме того, запланировано создание некой общей коммуникационной площадки для нашей работы. Сейчас функционирует сайт, есть группа в Facebook, идет взаимодействие с Минприроды России, которому мы предоставляем информацию о том, что происходит в системе ООПТ.

Мы рассчитываем и дальше вести эту работу, расширяя ее, но в планах — создание нашего единого информационного центра "Заповедной России".

Это потребует также налаживания пресс-секретарской работы, чтобы информировать участников системы ООПТ о происходящих в ней самой изменениях, чтобы распространять позитивный опыт, накапливаемый в отдельных заповедниках. У нас есть природоохранные территории, которые являются флагманами в том или ином направлении деятельности — в познавательном туризме, в охране, в сфере научных исследований. Вот с этой работой нужно знакомить коллег и внедрять этот опыт, чтобы в каждой ООПТ не приходилось заново изобретать велосипед.

© пресс-служба ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Председатель правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков России Рафиля Бакирова © пресс-служба ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Председатель правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков России Рафиля Бакирова

— Вы упомянули про трудности в обмене опытом как одну из проблем в системе ООПТ. Какие еще направления требуют первоочередного внимания?

— Перед каждой ООПТ, перед каждым учреждением, которое управляет такой территорией, стоит очень много задач, и все они разноплановые. И когда мы погружаемся в работу — я знаю это по собственному опыту, — у нас с каждым годом с ростом всевозможной отчетности, проверок и прочей повседневной деятельности остается все меньше времени на то, чтобы перенимать опыт, который сложился внутри заповедной системы.

Отсюда возникает основная проблема — отсутствие полного взаимодействия во всех сферах. Поэтому на сегодняшний день задача ассоциации состоит в том, чтобы облегчить эту работу, чтобы она была эффективной. Необходимо как раз внутри ассоциации наладить сотрудничество, насколько это возможно, организовывать централизованное обучение, обмен знаниями по всем направлениям деятельности.

Кроме того, среди проблем системы ООПТ нельзя не упомянуть недостаток финансирования, ряд законодательных ограничений и кадровые проблемы.

— Работа в ассоциации отнимает много времени? Нет ли опасений, что новая должность будет отвлекать от обязанностей директора Оренбургского заповедника?

— Конечно, она отнимает много времени, особенно, наверное, на первом этапе, потому что есть огромный объем работы, которую нужно проделать. Но в "Заповедниках Оренбуржья" сегодня есть команда, готовая работать, команда, которая хочет внести свой вклад в развитие системы ООПТ. И сотрудники оренбургских заповедников поддержали меня, понимая, что работа в ассоциации тоже важна для всех нас.