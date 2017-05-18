Два удода, розовое озеро и древний город

Опукский заповедник был создан в мае 1998 года. Его площадь составляет 1592,3 гектара, из них 62 га – акватория Черного моря с островами Скалы-Корабли (2 га), возвышающимися в море в 4 км от берега. Это самый большой заповедник Керченского полуострова.

Ядро заповедника – гора Опук (в переводе с крымско-татарского – удод). Ее еще называют горой двух удодов.

Есть легенда, что в давние времена здесь было поселение. Люди жили в мире и согласии. Как-то два чужеземных корабля разбились недалеко от села, спаслись только две сестры – О и Пука. Женщины довольно быстро захватили власть, поработили спасших их людей. Соорудили себе подобие тронов, и велели поклоняться своим каменным изваяниям. Проходящий мимо мудрец в гневе обратил «место царствования» в гору, а самих сестер – в удодов. Останки кораблей, потерпевших крушение, также обратились в скалы.