Два удода, розовое озеро и древний город

На побережье Черного моря находится один из самых красивых заповедников Крыма. Он расположился в районе мыса Опук, прилегающего к акватории Черного моря и Кояшскому озеру.
Особые климатические условия – между морем и землей – стали благоприятной почвой для появления здесь уникальных растений, редких животных и необычных ландшафтов, не имеющих аналогов не только в Крыму, но и в Европе.
Опукский заповедник был создан в мае 1998 года. Его площадь составляет 1592,3 гектара, из них 62 га – акватория Черного моря с островами Скалы-Корабли (2 га), возвышающимися в море в 4 км от берега. Это самый большой заповедник Керченского полуострова.
Ядро заповедника – гора Опук (в переводе с крымско-татарского – удод). Ее еще называют горой двух удодов.
Есть легенда, что в давние времена здесь было поселение. Люди жили в мире и согласии. Как-то два чужеземных корабля разбились недалеко от села, спаслись только две сестры – О и Пука. Женщины довольно быстро захватили власть, поработили спасших их людей. Соорудили себе подобие тронов, и велели поклоняться своим каменным изваяниям. Проходящий мимо мудрец в гневе обратил «место царствования» в гору, а самих сестер – в удодов. Останки кораблей, потерпевших крушение, также обратились в скалы.
Жемчужиной заповедника является уникальное Кояшское озеро. Его воды в зависимости от сезона меняют цвет – от нежно-розового до интенсивно-красного и ярко-оранжевого. Яркий водоем контрастирует с белоснежным побережьем и синью Черного моря, отделенного узкой песчано-ракушечной полоской – Кояшской пересыпью. Раньше это было частью моря, но со временем стало небольшим озером длиной 3,7 км и шириной 2 км.
Озеро не только самое яркое, но и самое соленое на Крымском полуострове. При этом богато целебными грязями.
Опукский заповедник бережно хранит историю этих земель. На его территории сохранились руины древнего греческого города Киммерик (VI в. дo н.э. – IV в. н.э.), цитадель, десятки древних колодцев и др.
В заповеднике можно встретить 766 различных растений, 73 из них – высшие сосудистые растения. 14 занесены в Красную книгу РФ, а еще 39 – в Красную книгу Республики Крым.
Весьма разнообразна и фауна заповедника – 1443 вида. Интересно, что подавляющее большинство (75%) – беспозвоночные животные. 45 видов занесены в Красную книгу РФ, 17 – в Европейский Красный список, 70 находятся в Бернской конвенции – международном соглашении об охране дикой природы Европы.
Здесь часто встречаются типичные для средней полосы звери – обыкновенная лисица, волк, заяц-русак, суслик. Но можно увидеть и редкие виды, находящиеся на грани исчезновения или близкие к этому, такие как большой подковонос, нетопырь-карлик, белогрудый еж и другие.
Отдельная гордость заповедника – птицы. Здесь обитает 34 редких вида птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Среди них хохлатый баклан, oгарь, балoбан, сапсан, полевой лунь, курганник, степной журавль, дрoфа, стрепет, авдотка, шилоклювка, морской зуек, ходулочник, кулик-сорока, болотная сова, розовый скворец, серый сорокопут, черноголовая овсянка и другие.
Неудивительно, что Опук стал частью всемирной сети мест, признанных исключительно ценными для сохранения птиц (IBA).
В морских прибрежных водах также обитают редкие виды. Здесь можно встретить белугу, морского конька, серую пескарку, морского петуха, лосося черноморского, афалину черноморскую, морскую свинью, а также серого тюленя.
Аквальный прибрежный комплекс у мыса Опук площадью 775 га имеет международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, поэтому в 2004 году внесен в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях.
Заповедные красоты можно увидеть лично. Для этого разработаны три сухопутные экологические тропы: «Урoчище Опук», «Между морем и озером», «Прибрежная». В следующем году планируется запустить еще и мoрскую – «Элькен-Кая».
Длина маршрута – 7,5 км.
Посетителям предоставляется возможность подняться на плато по древнеримской дороге. Сотрудники заповедника покажут уникальные природные комплексы. Один из них – скала розовых скворцов – место колониального гнездования в естественных условиях. Посетителям расскажут о краснокнижных животных, обитающих в окрестностях.
Также гости заповедника увидят археологические памятники – цитадель, городище древнего города Киммерик, древние колодцы, порт Киммерика и многое другое.
В состав экологической тропы по желанию гостей может войти посещение музея на базе заповедника в селе Якoвенкoвo.
Длина маршрута 10 км.
Экологическая тропа проходит вдоль западного склона горы Опук с поворотом на пересыпь Кoяшскoго грязевого озера и Кoяш-Узунларскую равнину. Маршрут проложен по дороге на границе с морем.
Длина маршрута 5 км.
Экологическая тропа проходит от подножия горы Опук, вдоль восточного побережья до Чебакскoй балки. Посетители увидят раннеантичные поселения, морскую и озерную части Чебакскoй равнины, уникальный степной кoмплекс на границе с морем, эндемичные и редкие растения (катран митридатский и др.).
Морской маршрут протяженностью 22 км.
В следующем году у гостей заповедника появится возможность совершить познавательную прогулку и по воде. Маршрут начинается от причала у восточного подножия горы Опук и проходит вдоль берега на юго-запад до Скал-кораблей, огибает их и направляется на север с остановкой возле пересыпи с лагунным соленым озером Кoяшскoе.
Визит-центр заповедника располагается по адресу: РФ, Республика Крым, Ленинский р-н, c. Якoвенкoвo, ул. Чернoмoрская, 1A. От Керчи – около 60 км, от Феодосии – примерно 105 км. Тел.: +7(978)785-37-31.
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