Заповеднику "Оренбургский" исполнилось 28 лет

12 мая 1989 года Совет министров РСФСР принял решение о создании в Оренбургской области уникальной особо охраняемой природной территории (ООПТ) – заповедника "Оренбургский".

За 28 лет существования общая площадь ООПТ увеличена на 76% и достигла 38,2 тыс. га, сообщает пресс-служба Минприроды России.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н.Судец Заповедник "Оренбургский"

К территории заповедника был присоединен новый кластерный участок "Предуральская степь" площадью более 16 тыс. га. Он служит для реализации первой в России программы по реинтродукции (восстановлению) лошади Пржевальского.

"В будущем на территории заповедника будет сформирована устойчивая популяция лошадей Пржевальского, которая, по сути, станет мировым резервом чистокровных особей этого вида", — отметил глава Минприроды России Сергей Донской.

Заповедник "Оренбургский" учрежден на четырех участках, расположенных в разных административных районах Оренбургской области. На территории заповедника охраняются 55 видов млекопитающих, 225 видов птиц, 9 видов рептилий, 7 видов амфибий, 7 видов рыб, более 2000 видов насекомых.