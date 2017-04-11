В РФ будут созданы центры экотуризма в охраняемых природных территориях

Развитие экологического туризма и сохранение исчезающих и краснокнижных видов животных. Именно эти темы затрагивает приоритетный проект "Дикая природа: сохранить и увидеть", который был рассмотрен на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В семи особо охраняемых территориях появятся центры экологического туризма. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы рассмотрим паспорт нового проекта, он называется "Дикая природа России: сохранить и увидеть". <…> На первом этапе этот приоритетный проект планируется реализовать в семи пилотных особо охраняемых природных территориях. С учетом результатов программа будет распространена еще на 15 федеральных территорий", — сказал Медведев.

Природа в стране богатая и скрывать такую красоту от россиян и туристов из других стран смысла нет. При этом одним из условий для экологического туризма, разумеется, должно быть бережное отношение к заповедникам.

"Мы должны максимально бережно относится к этому богатству и принять все меры для сохранения соответствующих видов животных и растений, но при этом люди — граждане и гости нашей страны — должны иметь возможность посещать заповедные места. Экологический туризм тоже развивается. Понятно, что инфраструктура для экологического туризма должна соответствовать самым строгим требованиям, ориентироваться на лучшие мировые практики", — отметил Медведев.

В числе первых территорий, на которых будет запущен проект, фигурируют такие регионы, как Алтай, Прибайкалье и Северный Кавказ. Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, в ряде ООПТ экологический туризм только начинает развиваться.

"У нас пока ситуация не особенно развита. Есть проекты в ряде ООПТ, где экологический туризм только-только начинает развиваться, и здесь суммы, которые государство зарабатывает, фактически измеряются несколькими сотнями миллионов рублей. Это достаточно мало, учитывая, что наши ООПТ — это по размерам фактически Франция и Швейцария вместе взятые", — сказал Донской.

Срок реализации проекта — по 2021 год включительно. А среди его функций не только экологическое просвещение, но и создание новых рабочих мест, а также развитие малого бизнеса. Для тех, кто хочет своими глазами увидеть красоты России, появится вся необходимая инфраструктура. Как результат — увеличение числа экотуристов к 2020 году на 2 миллиона. А это, как уточнил Донской, означает фактически двукратный прирост. Также в ходе брифинга по итогам заседания глава Минприроды сообщил, что работы по проекту планируется начать уже в этом году.

"Какая-то инфраструктура уже начинает строиться. Мы ее будем дополнительно развивать, привлекая частные инвестиции. Это основной акцент, который мы делаем, реализуя здесь, в том числе на ООПТ, проекты государственно-частного партнерства. Есть крупные компании, которые уже высказали заинтересованность участвовать в таких проектах. Что касается сумм бюджета, то мы за два года, с 2017-го по 2018-й, планируем потратить где-то 1,8 миллиарда и в 2019 году — 1 миллиард рублей", — заявил Донской.

Кроме развития экотуризма проект предусматривает сохранение и увеличение редких видов животных. На этот счет уже составлен прогноз. Ожидается, что популяция переднеазиатского леопарда должна вырасти в 6,8 раза, дальневосточного леопарда — в 1,9 раза, лошади Пржевальского — в 9,2 раза, зубра — в 1,5 раза, сайгака — в 3,1 раза, аргали — в 2,3 раза.

"Что касается второй части проекта — это проекты по сохранению, реинтродукции и развитию наших краснокнижных животных. Мы рассмотрели семь видов — это и леопарды, и зубры, и копытные. Эти семь видов как раз в рамках приоритетного проекта будут как отдельные проекты рассматриваться", — уточнил Донской.