Пастор: Божье благословение выражается и в материальном процветании

Вопрос: Послушал нескольких протестантских проповедников и не понял их отношения к богатству. Так богатство это хорошо или плохо? Нужно ли к нему стремиться? Или это грех? (Антон Орехов, Москва)

Отвечает руководитель отдела богословия Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) пастор Михаил Дубровский:

Вы задали очень хороший вопрос. Замечу, такое противоречие можно найти не только у проповедников: оно постоянно встречается и в Библии.

С одной стороны, Авраам все оставляет, чтобы пойти за Богом, а с другой — становится одним из богатейших людей своего региона, с которым считаются цари и правители. То же самое можно сказать и о его потомках (Исааке, Иакове, Иосифе), да и о многих других библейских персонажах.

И это верно не только в отношении каких-то отдельных людей, та же закономерность прослеживается и в истории целых народов. Когда Бог вывел евреев из Египта, они были лишь толпой рабов, чудом избавленных от рабства. Мы видим, как рабские привычки и психология постоянно проявляются в их поведении и принимаемых ими решениях. При этом единственное, чему их учит Моисей — это поклоняться только Богу и проявлять сострадание к ближнему (т.е. тем самым "наибольшим заповедям": любить Бога и ближнего). И каков результат? Через сравнительно небольшое время Израиль становится одним из самых процветающих народов! И это процветание продолжается все время, пока евреи сохраняют верность Богу и Его заповедям.

Первые века христианство распространялось, в первую очередь, среди низших слоев населения Римской империи. Но довольно быстро те народы, которые приняли христианство, стали развиваться, причем как экономически, так и во всех остальных отношениях.

И это особенно верно в отношении протестантизма: территории северной Европы в XVI веке — это бедные, слабо развитые окраины. Сегодня, глядя на технологическое, экономическое и культурное развитие Англии, Германии, Нидерландов, Швеции и ряда других стран, такое даже сложно представить! Исследованию причин быстрого развития этих стран посвящено немало научных работ, и многие исследователи подчеркивают связь экономического роста с принятием этими странами протестантизма.

Если коротко сформулировать суть библейского отношения к богатству, то можно сказать следующее. На первом месте у человека должен быть Бог. Если богатство становится целью жизни, это однозначно приведет к разрушению как отдельного человека, так и семьи, и целого народа. Но если на первом месте — поклонение Богу и служение ближнему, то в жизнь такого человека (и такого народа) приходит Божье благословение, которое, в том числе, выражается и в материальном процветании. Иными словами, действительно, нужно "помышлять о горнем", а процветание — это следствие правильно выстроенных жизненных приоритетов.