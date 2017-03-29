В Нидерландах врачи не справляются с запросами на эвтаназию

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости. Врачи в Нидерландах уже не справляются с большим количеством запросов на эвтаназию, при этом среди желающих уйти из жизни теперь не только неизлечимо больные, но и просто "чувствующие тоску и утратившие смысл жизни" граждане, заявил представитель Европейского христианского политического движения (ЕХПД) бельгиец Лео Ван Дусбург.
По оценке Дусбурга, к настоящему времени во многих странах Евросоюза "подверглись забвению такие социальные структуры, как семья и церковь", в то же время, отметил он, "на Западе возрос уровень тоски, тревоги, утраты смысла жизни", стало больше суицидов.
"В Нидерландах возросло количество стремлений к эвтаназии на основе психологического непонимания, неприятия страданий… Количество запросов на эвтаназию в стране превышает физические возможности врачей к осуществлению этого деяния", — сказал Дусбург, напомнив, что в Нидерландах эвтаназия поддерживается на государственном уровне. Эксперт не привел конкретных цифр.
В октябре прошлого года западные СМИ сообщили, что правительство Нидерландов готовит законопроект, разрешающий совершать эвтаназию в отношении тех, кто желает уйти из жизни не по медицинским показаниям — просто устал от нее и хочет умереть. Предположительно, документ будет разработан к концу 2017 года после консультаций с экспертным сообществом.
Голландия стала первой страной, легализовавшей в 2002 году эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих тяжкие физические страдания. Ранее сообщалось, что в 2015 году в Нидерландах было зафиксировано более 5,5 тысячи случаев эвтаназии, которая сегодня практикуется также в ряде других европейских стран.
"Сейчас вопрос ставится следующим образом: даже не те, кто страдает от неизлечимых болезней, а просто пожилые люди, которые чувствуют тоску и утрату смысла жизни, должны иметь право на эвтаназию. В случае, если человек, будучи даже здоровым, просто не ощущает себя достаточно психологически комфортно, как пожилой человек… И эта идея продвигается", — рассказал Дусбург.
Бельгийский общественный деятель привел пример: во время недавней избирательной кампании в Нидерландах,в ходе общественной дискуссии на телевидении 56-летний мужчина прямо обратился с вопросом к обществу: "Мне не 75, когда разрешена эвтаназия, я, в общем-то, здоровый человек, но я жить не хочу и не вижу смысла — каким образом можно помочь мне умереть?"
"Автономия индивидуума становится идеологемой, целью и своего рода религией. Это показывает нам банкротство общества. Люди на Западе никогда не были столь материально "озабоченными" и столь недовольными жизнью, злыми… Мы, христиане, имеем другое понимание свободы, чем люди секулярного мира: они понимают свободу как свободу "от". От всего, что может положить какие-то границы автономии индивидуума. Мы считаем, что свобода — это свобода "для". Для любви к ближнему, для служения Господу", — заявил эксперт.
При этом Дусбург обратил внимание на усиливающееся в Западной Европе давление на врачей, которые не согласны проводить аборты и эвтаназии. "Сегодня в Европе обсуждается вопрос о том, чтобы запретить докторам противиться абортам по религиозным убеждениям и по той причине, что они принесли клятву Гиппократа — защищать человеческую жизнь и никогда ее не отнимать", — констатировал он.