На Рождество в Якутии покажут фильм о великом просветителе ее народа

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Фильм "Первый Якутский", посвященный жизни и деятельности епископа Дионисия (Хитрова), составившего якутские азбуку и грамматику и приведшему к христианству десятки тысяч людей, покажут на Рождество в столице республики Саха, сообщает пресс-служба Якутской и Ленской епархии Русской православной церкви.



Преосвященный Дионисий сорок три года прослужил на Якутской земле, пятнадцать из них состоял миссионером, проповедуя среди местного населения. Он исходил всю Якутию вдоль и поперек пешком, объездил на собаках, оленях, лошадях, в утлых лодках пускался в плавание по рекам и Северному Ледовитому океану, каждый год совершая огромный путь – до десяти тысяч верст. Лютыми зимами, в сорокаградусные морозы священник спал на снегу, под открытым небом, замерзал, проваливался в снег, блуждал в тундре, подвергая себя смертельной опасности, питался во время постов одними ржаными сухарями и целыми днями, не присев, принимал исповеди.



С момента образования Якутской кафедры Дионисий стал самостоятельным епископом. Он обратил в православие десятки тысяч людей, строил храмы, школы, устраивал церковную жизнь. Самым важным памятником миссионерской деятельности епископа стало составление якутской азбуки и грамматики, а также перевод на якутский язык и издание Нового Завета, Книги Бытия, Псалтири, Служебника, Требника, Каноника, Часослова и целого ряда произведений религиозной литературы.



По утверждению авторов картины, вклад священнослужителя в духовное развитие и культуру Якутии неоценим, а сам фильм станет данью памяти великому подвижнику Русской церкви и просветителю северного края.