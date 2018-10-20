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Религиозные праздники 21 октября

(обновлено: 12:25 20.10.2018)
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21 октября православные верующие чтут память отцов XVII Вселенского собора.

XVII Вселенский собор

Иконоборчество, против которого в 787 году в городе Никее был созван XVII Вселенский собор, возникло за 60 лет до этого при византийском императоре Льве Исавре, запретившем почитание икон, и достигло своего апогея в правление Константина V. Были уничтожены тысячи икон, мозаик, фресок, изваяний святых, алтарных росписей, почитателей икон репрессировали, невзирая на статус — так пострадали патриархи Герман I и Никифор, был предан анафеме богослов Иоанн Дамаскин, кого-то бичевали и ссылали, кого-то казнили, как преподобного Андрея Критского.

Но почему в христианской стране так жестоко преследовали христиан только за то, что они чтят свои святыни? Причины тут не столько церковные, сколько политические.

При Юстиниане II духовенство в Византии занимало высшие государственные должности вплоть до министра финансов, и это неизбежно низводило его до положения политической партии и притом далеко не самой популярной. Естественно, политические противники выдвинули анитиклерикальную программу, настаивая на соблюдении принципа "светскости" государства и, по возможности, "секуляризации" самой церкви. И главными врагами этого нового направления стали монахи — как сила, способная оказать наиболее упорное сопротивление.

В те времена обычный византийский обыватель был благочестив и строго соблюдал церковные обряды. Иконоборцы же щеголяли своим равнодушием к ним. Тот, кто проводил ночи в храме на молитве, уже считался у них неблагонадежным. А участвовать в кутежах, ругаться и божиться, брить бороду — было хорошим тоном. Порывая с традициями и вступая в борьбу с иконопочитанием, императоры-иконоборцы, хотели, не отрекаясь вроде бы от христианства, свести его видимое присутствие в жизни общества к минимуму.

Вообще-то грубое языческое почитание изображений было чуждо и отцам церкви. Когда Констанция, сводная сестра императора Константина Великого, спросила Евсевия Кесарийского, где можно найти изображение Христа, запечатлевшее его телесный образ, тот ответил, что истинный Его образ всякий христианин должен носить в своем сердце. А Серен, епископ Марсельский, в 598 году, видя, что его паства уже буквально обожествляет иконы, сорвал их и выбросил из церкви, чем произвел в народе большой соблазн. Но когда весть об этом дошла до папы Григория Великого, он направил Серену послание, в котором… похвалил его за ревность, хотя и не по разуму, но потребовал "утишить соблазн", произведенный в пастве: вернуть в храм иконы, которые даны неграмотным людям вместо книги, и объяснить народу, как следует правильно их чествовать.

Конечно, поводы для беспокойства были, хотя зачастую причиной всему была теплая детская вера. Святой Феодор Студит не осудил, а даже похвалил за ревность одного вельможу, который избрал икону великомученика Димитрия крестным отцом своему сыну. Но чаще всего происходило грубое извращение церковного обряда, когда чествование икон действительно приближалось к идолопоклонству. Поэтому и на Востоке нашлись епископы вроде Серена Марсельского, считавшие, что ни вера, ни почитание святых от отмены икон не пострадают, зато церковный обряд приблизится к идеалу поклонения Богу в духе и истине.

Но вслед за ними на иконопочитателей ополчились политики, поставившие невежество народа в вину "клерикальному" режиму. Им уже мало было одной "отмены" икон — заговорили о секуляризации всего церковного имущества.

В 60-е годы VIII века начались гонения на монахов и монастыри, как якобы рассадники иконопочитания, а заодно и кузницы кадров "церковников". Дело шло чуть ли не о полной отмене монашества. Иконоборцы вели себя жестко: иноков принуждали облачаться в светлые одежды и жениться, а отказавшихся ослепляли и ссылали, иногда даже казнили. Монастыри конфисковывали, устраивали в них казармы для солдат или просто разрушали.

В провинции инициаторами гонений было начальство, в столице же бесчинствовала науськанная им толпа.

В 787 году XVII Вселенский Собор иконопочитание восстановил, но еще 56 лет иконоборчество процветало. Разбитое на церковной почве, оно осталось в силе на почве политической. Восстановление иконопочитания некоторые иерархи восприняли как одновременное восстановление своего общественного влияния. Опять начались "столкновения интересов", и при императоре Льве V, венчанном на царство в 813 году, партия иконоборцев снова взяла верх.

И все же сторонников у нее было уже гораздо меньше. Да и в элите настроения менялись.

В 842 году в Константинополе стараниями императрицы Феодоры был созван собор, окончательно восстановивший почитание икон по всей империи, в память о чем мы каждый год в первое воскресенье Великого поста празднуем Торжество Православия.


 

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