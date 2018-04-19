Религиозные праздники 20 апреля

20 апреля православные верующие чтут память преподобного Даниила Переяславского.

Преподобный Даниил Переяславский

Благочестивый юноша Дмитрий из Переяславля Залесского, отданный родителями на воспитание в Никитский монастырь к своему родственнику игумену Ионе, так вдохновился примером великих подвижников древности, особенно святого Симеона Столпника, что вместе с родным братом тайно сбежал в монастырь преподобного Пафнутия Боровского, принял там монашеский постриг с именем Даниил и 10 лет прожил в послушании у старца Левкия. А вернувшись в Переяславль, в Горицкий монастырь, избрал себе особый подвиг — заботиться о всех умерших нищих, бездомных и безродных.

Услышав о каком-либо человеке, убитом разбойниками, утонувшем или замерзшем на дороге, отец Даниил отправлялся отыскивать мертвое тело, на руках относил его в скудельницу (месте захоронения бездомных), погребал, а после поминал усопшего на литургии.

Со временем на месте скудельницы он построил храм Всех святых, чтобы в нем непрестанно молились о упокоении безвестно умерших христиан. Вокруг храма несколько монахов выстроили себе кельи, образовав небольшой монастырь, где в 1525 году преподобный Даниил стал настоятелем. В этой обители принимали всех странников, убогих и нищих даже во время голода.

Авторитет преподобного был так высок, что по его просьбе великий князь Василий III освобождал приговоренных к смертной казни и дважды просил его быть крестным отцом своих детей.

Предчувствуя приближение кончины, преподобный Даниил принял великую схиму и 7 апреля (20 апреля по новому стилю) 1540 года на 81-м году жизни скончался. А в 1625 году были обретены его мощи.