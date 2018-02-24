Религиозные праздники 25 февраля

25 февраля, в первое воскресенье Великого поста, православные верующие празднуют Торжество православия.

Торжество Православия

Этот праздник, отмечаемый в православных церквях в первое воскресенье Великого поста, был установлен в 843 году в честь окончательной победы над ересью иконоборчества (иконоборцы считали священные изображения идолами, а почитание икон — идолопоклонством), осужденного еще на VII Вселенском соборе (в 787 году).

Императрица-регентша Феодора созвала в Крнстантинополе собор, провозгласивший необходимость восстановления почитания икон, подтвердивший законность постановлений семи Вселенских соборов и анафематствовавший иконоборчество.

К XI веку сложился особый чин Торжества Православия, который к XIV веку был дополнен текстами, излагающими православные догматы, провозглашающими торжество церкви над всеми существовавшими ересями и расколами и вечную память подвижникам благочестия и защитникам веры. Особое место в службе занял чин анафематствования тех, кто тяжко погрешил против православия.

"Анафема" — слово греческое, восходит к глаголу "анатифими", означающему "возлагать, предавать кому-либо что-либо". В церковном значении анафема — то, что предано на окончательный суд Божий и о чем (или о ком) церковь уже не имеет ни своего попечения, ни своей молитвы. Объявляя кому-то анафему, она тем самым открыто свидетельствует: данный человек, пусть даже и именует себя христианином, таков, что своим мировоззрением и поступками сам удостоверил — к Церкви Христовой он не имеет никакого отношения. По сути дела, церковь лишь свидетельствует о том, о чем виновный, со своей стороны, давно сам знал: его мироощущение, позиции и взгляды с церковными никак не совпадают, никак не соотносятся.

Еще апостол Павел писал: "Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема". (Гал. 1:9)

Впрочем, предание анафеме не является бесповоротным: при покаянии анафема может быть снята. Иногда даже после смерти, как была снята в 1929 году (и это решение было утверждено в 1971 году) анафема со старообрядцев.

В России чин Торжества Православия был введен в XI веке прподбным Феодосием Киево-Печерским и неоднократно изменялся — рукописные списки в разных местах отличались друг от друга. Первое печатное издание появилось в Малороссии (тогда Речи Посполитой) в 1627 году, а в Москве — в 1656 году при патриархе Никоне. К XVIII веке нем было 20 анафемствований и до 4 000 имен людей, объявленных еретиками. В версии 1767 года списки тех, кому возглашались "вечная память" или "анафема" сильно сократились.

Чин ежегодно совершался в кафедральных соборах на середине храма перед иконами Спасителя и Богородицы. В 1801 году его снова сократили, оставив перечисление ересей без упоминания имен еритиков, а из преступников оставили лишь Григория Отрепьева и Ивана Мазепу. А в 1869 году и их убрали — к 1917 году чин Православия включал в себя двенадцать общих анафем без указания конкретных имен.

Однако смысл праздника православные богословы понимают гораздо шире, чем просто воспоминание о некоем, пусть и судьбоносном для церкви, историческом событии. Митрополит Сурожский Антоний (Блум) так писал о нем:

"Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы должны помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого уразумения. Это не торжество нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими людьми; это победа Божия над нами и, через нас, сколько ни есть в нас света, над другими".