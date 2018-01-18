Религиозные праздники 19 января

19 января православные верующие празднуют Богоявление – Крещение Господне.

Богоявление — Крещение Господне

Праздник Крещения Господня (Богоявления), наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих к церкви.

В церковной традиции праздник получил название Богоявления (греч. Эпифания, Теофания), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская церковь до сих пор придерживается этой традиции). Но в IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения Господня, и о ее чудесных свойствах (в первую очередь способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста (387 год): "В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своём не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей".

Святитель Епифаний Критский сопоставлял этот феномен с чудесным превращением воды в вино в Кане Галилейской – первым чудом, совершенным Иисусом Христом на брачном пиру.