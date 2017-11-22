Религиозные праздники 23 ноября

23 ноября православные верующие чтут память мученика Ореста Тианского.

Мученик Орест Тианский

Искусный врач, христианин Орест жил в конце III века в городе Тиане в Каппадокии, в то время одной из самых христианских провинций Римской империи.

Когда Диоклетиан начал свое Великое гонение на христиан, осуществлял его на Востоке зять императора Галерий, бывший, по свидетельству современников, величайшим деспотом и ненавистником христианства, который и подручных себе подбирал своевольных и суровых, зачастую без всякого образования. Вот и Максимина, которого Галерий послал в Капподакию, христианские писатели рисуют самыми мрачными красками. По словам Евсевия, он был крайне суеверным и грубым язычником, преданным пьянству и распутству, а его гонение — жестоким и бессмысленным изуверством. При нем даже в баню не иначе можно было войти, как принеся наперед при входе в нее жертву языческим богам.

По преданию, в числе первых капподакийских христиан на суд к Максимину был приведен Орест. Когда он отказался принести жертву, 40 воинов, сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, затем пытали огнем. Потом на неделю заперли в темнице без еды и питья, а на восьмой день казнили, привязав к дикому коню. Тело мученика бросили в море.

А много веков спустя, в 1685 году, в Киево-Печерской лавре, когда один инок, переписывая с древней рукописи житие святого Ореста, уснул, ему приснился этот мученик и, показав глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени, велел дополнить свое житие, так как в древней рукописи были описаны не все муки, которые он претерпел. Инок смиренно выполнил желание святого. А впоследствии и сам был прославлен церковью как святой Димитрий, митрополит Ростовский.