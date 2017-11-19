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Религиозные праздники 20 ноября

12:0019.11.2017
(обновлено: 12:11 19.11.2017)
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20 ноября православные верующие чтут память преподобного Кирилла Новоезерского.

Преподобный Кирилл Новоезерский

Сын галицких дворян Белых, Кирилл родился во второй половине XV века, когда жизнь на Руси драматически менялась. При Иване III и Василии III все русские земли, не находившиеся под властью великого князя Литовского и польского короля, объединились под властью Московского князя, добившись полной независимости от Золотой Орды. Прошли времена, когда единственной объединяющей, собирающей и созидающей силой в государстве была церковь, когда ей принадлежал высший авторитет, которому подчинялась и мирская власть.

Кроме того политический разрыв с Византией привел и к разрыву духовному, вызвав ослабление святоотеческой традиции. Русское монашество стало забывать науку "внутреннего делания", подвиг его становился более суровым, но и более внешним. Большие монастыри потихоньку превращались в благоустроенные общежития с богатыми и частыми "кормами" на помин души. Прежнее напряженно-аскетическое житие стало вытеснять "культовое благочестие", а быт, черпавший свои силы в благотворном влиянии монастырей, стал терять свою духовную основу и опору.

Уже в ХVI веке это изменило отношение простого народа к отшельникам. Чем больше разрастались монастырские владения, тем чаще крестьяне видели в монахах личных врагов. Их начали убивать и грабить (преподобные Адриан Пошехонский, Агапит Маркушевский, Симон Воломский, чудом спаслись Нил Столбенский и Арсений Комельский).

И все-таки снова и снова рождались на Руси отроки, с юности мечтавшие о высоких духовных подвигах по примеру древних отцов. Вот и дворянский сын Кирилл в 15 лет сбежал из дома в обитель к Корнилию Комельскому, принял там подвиг и стал духовным чадом преподобного.

Корнилий сам прошел школу аскезы в Белозерском монастыре, потом странствовал по Руси в поисках духовного руководства, а потом бежал от славы человеческой сначала в Тверскую Савватьеву пустынь, а оттуда в Комельский лес, прожил там отшельником 19 лет, терпя не только лишения, но и нападения злых людей и разбойников,  и только в 60 лет построил церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы и основал обитель.

Почти в каждом житии подвижников того времени повторяется одна и та же история: инок, пройдя в монастыре внешнюю аскезу, созревает для безмолвия, благословляемый игуменом или старцем уходит в лесные дебри, повергая себя в пучину опасностей и скорбей, выдержать которые можно только при полноте веры и всецелом предании себя Промыслу Божию. И довершив там школу внутреннего совершенства, вновь входит в общение с людьми. Но при первой возможности, снова стремится и жаждет продолжать свое безмолвие.

Таково и житеие Корнилия Комельского, и его ученика Кирилла Новоезерского, который по благословению своего духовного отца 20 лет странствовал в поисках образцов для подражания, а потом в 1517 году построил близ Белозерска, на Красном острове посреди Нового озера, две церкви – в честь Воскресения Христова и Богоматери Одигитрии, и две кельи – для себя и для будущей братии. Вскоре к нему присоединились другие отшельники и образовался Кирилло-Новоезерский монастырь, который пользовалась вниманием великих князей и царей, награждавших его богатыми вкладами и вотчинами.

Кирилл, хоть и стал игуменом основанной им обители, сам строил здания, рубил лес, пахал землю и сажал овощи. Духовную зрелость его признавала вся братия. Случаи прозорливости и исцеления им больных были бесчисленны. Причем происходило все как-то очень просто: приехал, к примеру, в обитель больной князь Пеньков — Кирилл босой, в рваной одежде служил литургию в нетопленом храме в таком холоде, что никто не мог выстоять с ним всю службу, а отслужив, дал князю выпить святой воды, и тот "стал здоров".

В последние предсмертные часы преподобному Кириллу было открыто приближающееся бедствие Смутного времени: "Беда великая на земли нашей и гнев великий на людях".

Скончался он в 1532 году. А 7 ноября (20 ноября по новому стилю) 1649 года, когда рыли ров для фундамента новой церкви, обрели его мощи и в 1652 году положили их в новоотстроенном храме. Вскоре после обретения мощей преподобного Кирилла канонизировали.

А в феврале 1919-го раку с мощами преподобного вскрыли, в 1928-м основанный им монастырь закрыли и устроили в нем лагерь для политзаключенных. Там и сейчас колония — ИК-5, знаменитый "Вологодский пятак", одна из пяти колоний для пожизненно заключенных.

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