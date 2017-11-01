Религиозные праздники 2 ноября

2 ноября православные верующие чтут память великомученика Артемия Антиохийского, а католики отмечают День поминовения всех усопших.

Великомученик Артемий Антиохийский

Один из самых почитаемых православными святых, Артемий Антиохийский был выдающимся военачальником в правление Константина Великого и его сына и преемника Констанция, имел много наград за отличную службу и отвагу и даже был назначен префектом Египта. Христианство он принял не из карьерных соображений и в Египте много сделал для его распространения.

Переломом в его судьбе стал приход к власти Флавия Клавдия Юлиана, вошедшего в историю под именем Юлиана Отступника. Племянник императора Константина, осиротевший 6 лет от роду, он был воспитан евнухом Мардонием, привившим ему любовь к эллинскому миру, а обучение проходил у философов-неоплатоников в Пергаме и Эфесе. При императорах-христианах он так долго жил "в загоне", что многие историки именно к этому периоду относят зачатки его вражды к христианству.

И когда бездетный Констанций вынужден был сделать Юлиана своим преемником, тот в первые же недели своего правления принялся воплощать свою мечту о восстановлении язычества. Но будучи философом и интеллигентом, император понимал, что в государстве, где даже в столице не осталось ни одного языческого храма, восстановить его в прошлых, чисто материальных формах невозможно. Да он этого и не хотел. Он начал преобразовывать языческую иерархию по образу и подобию христианской, только с иным содержанием.

Первое, что он сделал — объявил веротерпимость, вернул из ссылки всех осужденных за ереси христиан, инициировал публичные религиозные диспуты, разрешил восстанавливать конфискованные и перестроенные христианами языческие храмы. Святой Иероним называл его образ действия "преследованием ласковым, которое скорее манило, чем принуждало к жертвоприношению". Его орудием борьбы, была открытая, свободная пропаганда, а не террор, как у его предшественников от Нерона до Диоклетиана. Пыткам и казням Юлиан явно предпочитал едкую иронию, а христиан он просто лишил государственного покровительства.

Однако в церковных святцах есть мученики, пострадавшие при Юлиане в 360-363 годах, так что, гонение все же существовало. Реформы императора порождали взрывоопасную ситуацию в обществе: чтобы выполнить приказание императора, христиане должны были уничтожать свои церкви и даже за свой счет восстанавливать разрушенные по приказаниям предшествовавших христианских государей языческие храмы. При этом бывали случаи, когда язычники требовали и отнимали у христиан не только то, что прежде принадлежало языческим храмам, но и то, что всегда было собственностью христианских церквей.

Да и у самого императора начинали сдавать нервы. Язычество в том виде, в каком он пытался его возродить, было неизвестно большинству язычников, даже самим жрецам. Поэтому народ, как и прежде, относился к служению своим богам холодно и небрежно; случалось, что одни только старухи присутствовали при жертвоприношениях императора-жреца, или, — как это было в Антиохии, — в праздник Аполлона, язычники оставили одного императора приносить жертвы богу поэзии, под открытым небом при проливном дожде, а сами искали убежища под крышей храма.

В Антиохии его вообще постоянно преследовали неудачи. Население там было в большинстве своем христианским. Столица Сирии была совершенно холодна к идеям императора. Летом 362 года Юлиан посетил ее во время путешествия по восточным провинциям, и как раз в это время случился пожар в храме Дафны. Христиан заподозрили в поджоге. Юлиан приказал в наказание закрыть главную антиохийскую церковь, которая к тому же была разграблена и подверглась осквернению. Подобные же инциденты произошли и в других городах. Тогда христиане в свою принялись громить изображения богов.

Вот тогда-то император и приказал казнить префекта Артемия за разрушение языческих храмов. Его останки были погребены христианами. Позднее они были перенесены в Константинополь. В 1073 году частица мощей святого Артемия была перевезена в Киево-Печерский монастырь.

День поминовения всех усопших

День поминовения усопших верных в Римско-католической церкви традиционно отмечается вслед за Днем всех святых.

Языческий Рим знал дни поминовения усопших — parentalia, — когда члены семьи поминали своих умерших родственников. Первые христиане сохранили некоторые обычаи своего окружения: ко II веку относятся свидетельства о совершении ими во время Евхаристии молитвы за усопших. Особые молитвы за умерших совершались также на третий, седьмой, тридцатый (сороковой) день после смерти, а также в годовщину кончины.

Первое свидетельство о существовании общего дня поминовения мертвых встречается в VII веке у Исидора Севильского. Он дал завет своим монахам служить в первый день по Пятидесятнице мессу за упокой душ всех умерших. А в начале IX века Эжиль, настоятель монастыря в Фульде, назначил поминовение всех почивших на 12 декабря, потому что на в этот день умер святой Стурмий, основатель обители.