Религиозные праздники 1 ноября

1 ноября православные верующие празднуют перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, а католики отмечают Торжество всех святых.

Преподобный Иоанн Рыльский

О преподобном Иоанне Рыльском, которого в Болгарии почитают не меньше, чем преподобного Сергия Радонежского в России, документальных истерических свидетельств, как ни странно, почти не осталось. Даже точной даты его рождения не сохранилось — известно лишь, что когда в самом конце IX века он принял монашество, было ему лет 20-25.

По преданию, родом он был из села Скрино близ города Средец (нынешней Софии) из зажиточной семьи, но рано осиротел и стал деревенским пастухом, причем односельчане почему-то его невзлюбили и сильно донимали, за что в болгарском фольклоре жителей Скрино до сих пор именуют "святогонцами".

Болгария тогда только-только приняла христианство, царь Борис еще метался между Римом и Константинополем, не решаясь сделать окончательный выбор, но уже появились в стране ученики равноапостольных Кирилла и Мефодия, бежавшие из Великой Моравии от гонения латинского духовенства, и стали возникать первые монастыри.

Постриг Иоанн принял в одной из таких обителей, освоил там грамоту, но прожил в монастыре не долго – ища уединения, сначала ушел в лес и поселился там в самодельном шалаше, но после нападения разбойников перебрался в верховья реки Струмы, в такую глухомань, что когда его там нашел юноша Лука, тоже мечтавший о монашеских подвигах, Иоанн поначалу решил, что это не человек, а бесовское наваждение.

Но долго подвизаться вместе им не пришлось — их убежище обнаружил отец Луки и силой не увел сына домой. А Иоанн, снова оставшись один, согласно житию, прожил там 12 лет, потом поднялся в Рильские горы и провел в них отшельником еще около 8 лет.

Слава о подвижнике дошла до царского двора, а рядом с его пещерой постепенно стали селиться ученики. Так возник знаменитый Рыльский монастырь — одна из величайших балканских святынь.

По преданию, состарившись, Иоанн, последние 5 лет жизни проведший в затворе, предчувствуя близкую кончину, собрал учеников, дал им наставления, лег на землю и скончался. Похоронили его в Рыльских горах, в месте, куда до момента обнаружения его посланными царем Петром людьми, приходили только звери, и только потом мощи святого перенесли в притвор монастырского храма, в каменную гробницу, сохранившуюся до наших дней, а потом оттуда — в Средец и дальше, пока наконец они ни оказались в Тырново, тогдашней столице Болгарского царства (именно дата последнего перенесения мощей святого — 19 октября или 1 ноября по новому стилю — стала днем особого поминовения преподобного Иоанна Рыльского).

Но к середине XV века, после османского завоевания Болгарии и падения Тырнова, храм, в котором хранились мощи святого, пришел в запустение, и монахи Рыльского монастыря, пользовавшиеся покровительством вдовы турецкого султана Мурада II Марии Бранкович, в 1469 году перенесли святыню через Северную и Западную Болгарию в свою обитель. А десница святого, по преданию, бежавшими от завоевателей болгарскими монахами была принесена на Русь, и на месте храма, в который ее положили, впоследствии возник Рыльский Николаевский монастырь, а ближний город стал именоваться Рыльск. Впрочем, у греков на этот счет есть своя версия, по которой десница святого Иоанна Рыльского хранится в монастыре на острове Тинос.

И все-таки именно в России преподобного Иоанна Рыльского приняли как истинно "своего" святого. Он стал первым южнославянским святым, которому на русской земле воздвигли храм, его издревле считают одним из небесных покровителей русского народа, а служба ему утвердилась в обиходе Русской церкви с XV века. Особенно же много сделал для распространения его почитания в России святой Иоанн Кронштадтский, крещенный в честь болгарского святого.

Торжество всех святых

Христианский праздник всех святых имеет у католиков высший ранг — торжества. В этот день посещение мессы для верующих – обязательно.

Богословское объяснение сути этого праздника, как правило, исходит из описанного в "Откровении Иоанна Богослова" поклонения всех святых – и прославленных, и оставшихся неизвестными — Агнцу Божию.

Первыми почитаемыми в христианской церкви святыми были мученики. Ключевым для празднования их памяти было понятие dies natalis — "дня рождения". Но если в языческой античности под этим понимали день физического рождения, то для христиан это был день кончины мученика — его "рождения для Неба", его пасхального перехода по образу Христову.

По языческим обычаям, родные и друзья покойного собирались в день его рождения на кладбище, чтобы предложить теням усопших разделить с ними поминальную трапезу. Христиане заменили ритуальные рыдания на пение псалмов, исполненных надежды Воскресения, а на кладбищах в годовщину смерти мученика совершали Евхаристию, подразумевая духовное присутствие святого в собрании "своих" ради обмена с ними дарами Божией любви.

После окончания гонений возникла идея мученичества без крови — аскезы, и в церковном календаре появились имена святых монахов (преподобных) и дев.

На основании календарей составлялись Мартирологи — каталоги имен святых в последовательном (день за днем) порядке, а имена местных святых помещались на диптихах — специальных таблицах, выставлявшихся в храме. Потом на основании поместных Мартирологов стали составляться календари для Вселенской церкви — Синаксари.

Культурологи чаще всего связывают празднования Дня всех святых 1 ноября с кельтским праздником окончания уборки урожая — Самайном: по этой версии, христиане Англии и Ирландии, переосмыслив древнюю языческую традицию, с VIII века стали праздновать 1 ноября память всех святых, а позднее этот обычай перенял Рим.

Впрочем, есть и чисто историческая версия. Согласно ей, первоначально память всех святых исповедников веры совершалась в пятницу первой недели после Пасхи. Святой Ефрем Сирин упоминает о праздновании всех святых 13 мая, Иоанн Златоуст — в воскресенье после праздника Сошествия Святого Духа. И православная церковь до сих пор отмечает его в первое воскресенье по Пятидесятнице, объясняя это тем, что любая святость является плодом Святого Духа, дарующего людям благодать и ведущего их к совершенству.

На Западе в начале VII века папа Бонифаций IV 13 мая освятил бывший Пантеон как храм в честь Девы Марии и всех мучеников. По этому случаю было предписано перевезти из катакомб в церковь останки 28 мучеников, и день этот стал отмечаться как праздник, в который сначала поминались только мученики.

А в середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником, а Карл Великий повелел отмечать его во всей империи франков.

В XV веке папа Сикст IV добавил к празднику октаву — восьмидневное постпразднование, которое в середине XX века было отменено.

Литургические молитвы Дня всех святых прославляют Бога — единый источник святости, выражают веру в бессмертие святых и взывают к их заступничеству, а отрывки из Священного Писания, читаемые во время мессы, свидетельствуют о присутствии бесчисленных воинств святых, войти в число которых призваны все христиане.